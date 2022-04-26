Едгарс Рінкевичс - "Україна успішна, якщо кремль погрожує Третьою світовою"

08:44 26 квітня Київ, Україна

Глава МЗС Латвії: Якщо кремль погрожує Третьою світовою, це очевидна ознака – Україна успішна.

Російські загрози розпочати Третю світову війну – чіткий показник, наскільки Збройні сили України успішні в обороні проти повномасштабного вторгнення окупантів із рф. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.



Вчора глава мзс сергій лавров заявив, що "ризики ядерної війни зараз дуже суттєві, не можна недооцінювати цю небезпеку".

"Якщо росія загрожує Третьою світовою війною, це очевидна ознака того, що Україна процвітає", - написав латвійський міністр.

Рінкевичс наголосив, що союзники "не повинні піддаватися російському шантажу", натомість мають "подвоїти нашу підтримку України та санкцій проти росії".



"Лише жорсткий та послідовний підхід може відновити міжнародний правопорядок", – констатував глава МЗС Латвії.



22 квітня у Держдепі заявили, що США та НАТО намагаються переконати путіна в тому, що будь-яке застосування ним ядерної зброї буде катастрофою для нього та росії загалом.



Ядерний шантаж, який путін активно використовує під час вторгнення росії в Україну, з великою ймовірністю призведе до зростання попиту на ядерну зброю, вважає експерт із рф.



23 квітня президент Зеленський сказав, що застосувати ядерну зброю можуть лише неадекватні люди, і не виключив, що путін може на це піти.



Колишній президент США Трамп вважає, що путін загрожує світові ядерною війною, "бо всі її бояться". "Я сказав би йому, що у нас є набагато більше і потужніше, ніж у тебе", додав він.



Рінкевичс про розширення НАТО: "Де Альянс – там мир, де росія – війна".