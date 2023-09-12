Е-декларування: Зеленський ветував закон

14:59 12 вересня Київ, Україна

Президент Володимир Зеленський ветував закон №9534 про поновлення електронного декларування, яке не передбачає негайного поновлення публічного доступу до реєстру декларацій.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Відразу. Не за рік. Вже зараз реєстр потрібно відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", – наголосив глава держави.
 
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкт №9534 про повернення е-декларування, проте не підтримала правку про негайне відкриття реєстру е-декларацій.

6 вересня на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту для поновлення публічного доступу до реєстру декларацій. Звернення за день набрало необхідну кількість підписів.