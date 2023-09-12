Е-декларування: Зеленський ветував закон

"Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Відразу. Не за рік. Вже зараз реєстр потрібно відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", – наголосив глава держави.