Е-декларування: Зеленський ветував закон

Президент Володимир Зеленський ветував закон №9534 про поновлення електронного декларування, яке не передбачає негайного поновлення публічного доступу до реєстру декларацій.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкт №9534 про повернення е-декларування, проте не підтримала правку про негайне відкриття реєстру е-декларацій.
6 вересня на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту для поновлення публічного доступу до реєстру декларацій. Звернення за день набрало необхідну кількість підписів.
6 вересня на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту для поновлення публічного доступу до реєстру декларацій. Звернення за день набрало необхідну кількість підписів.
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