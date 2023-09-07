Е-декларування: українці звернулися до Зеленського, щоб він ветував законопроєкт

07:31 07 вересня Київ, Україна

У зверненні наголошується, що закон не виконав найголовнішу вимогу суспільства – відкрити дані про "воєнні" статки чиновників, залишивши інформацію про стан влади закритою ще на рік. Президента Володимира Зеленського просять накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту для поновлення публічного доступу до реєстру декларацій. Опублікована 6 вересня петиція набрала понад 40 тисяч голосів із необхідних 25 тисяч.

"А отже, позбавили громадян та журналістів інструменту контролю за діями посадових осіб та головного запобіжника корупції під час війни. Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Євросоюзу, послів G7 та депутатів Європарламенту", - пише автор петиції Олександр Ябченко.

Він закликає президента ветувати та повернути до Верховної Ради проєкт закону №9534 з вимогою негайно забезпечити публічний доступ до Реєстру декларацій без очікування річного терміну.