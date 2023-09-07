Е-декларування: українці звернулися до Зеленського, щоб він ветував законопроєкт

Президента Володимира Зеленського просять накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту для поновлення публічного доступу до реєстру декларацій. Опублікована 6 вересня петиція набрала понад 40 тисяч голосів із необхідних 25 тисяч.
У зверненні наголошується, що закон не виконав найголовнішу вимогу суспільства – відкрити дані про "воєнні" статки чиновників, залишивши інформацію про стан влади закритою ще на рік.
Він закликає президента ветувати та повернути до Верховної Ради проєкт закону №9534 з вимогою негайно забезпечити публічний доступ до Реєстру декларацій без очікування річного терміну.
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