Джордж Флойд: безневинна жертва або політична постановка?

21:04 07 серпень Київ, Україна

Опубліковано резонансне відео затримання Джорджа Флойда. Ця запис з відеореєстратора поліцейських передає події в хронологічному порядку і багато в чому пояснює дії поліцейських.

Американський журналіст Рід Дреер розібрав відкрилися деталі загибелі чорношкірого американця Джорджа Флойда, які з'ясувалися в результаті публікації відео, знятого поліцією при його затриманні. На думку Рода, що з'явилося відео багато в чому змінює ситуацію в американському суспільстві картину того, що сталося 25 травня поточного року в Міннеаполісі.

Вісім хвилин відеозйомки від того моменту як співробітники поліції Міннеаполіса зупиняють Джорджа Флойда і до того, як вони кладуть його на землю і застосовують задушливий прийом, стискаючи коліном шию, дуже показові.

Як відбувалося затримання Джорджа Флойда

На самому початку один з поліцейських наводить на нього (Флойда-прим. ред) пістолет і кілька разів наказує йому покласти руки на кермо. Флойд відповідає: «У мене так вже стріляли». Що робить поліцейський? Він говорить наступне: коли тобі наказують покласти руки на кермо, поклажі їх на кермо.

Поліцейський кілька разів просить Флойда вийти з машини, але той повторює одне і те ж: «Будь ласка, не стріляйте в мене, будь ласка, не стріляйте в мене». І при цьому відмовляється підкоритися. На першій хвилині і 28-й секунді Флойд заявляє: «Я тільки що втратив маму, хлопці». (Це була брехня.)

На першій хвилині і 51-й секунді чути жіночий голос: «Припини чинити опір!»

Флойд продовжує чинити опір поліцейським, які намагаються надіти на нього наручники. На другій хвилині і 12-й секунді поліцейський говорить: «Припиніть опір!»

На другій хвилині і 19-й секунді поліцейським нарешті вдається надіти на Флойда наручники і посадити його на сидінні автомобіля.

За кілька секунд до перерви в запису на третій хвилині і 57-й секунді свідок того, що відбувається (чорношкіра жінка) говорить поліцейському, що у Флойда проблеми з психікою. Потім ми бачимо Флойда стоять на вулиці в наручниках. Поліцейський каже йому: «Ви щось вживали?»

«Ні, нічого», - відповідає Флойд.

Це теж неправда. Розтин показав, що на момент смерті в організмі у Флойда був фентаніл і метамфетамін. Розтин також показало, що у 46-річного Флойда було важке захворювання серця, і що він помер від інфаркту. Патологоанатоми зробили висновок, що фентаніл ( «інтоксикація фентанилом») і метамфетамін сприяли інфаркту зі смертельним результатом. Патологоанатоми також назвали його смерть «насильницької».

На четвертій хвилині і 38-й секунді один з поліцейських притуляє Флойда до поліцейської машини і каже йому: «Припиніть падати. Стійте на ногах особою до машини ». Флойд не виконує цей наказ. «Будь ласка, я хочу поговорити з тобою, хлопче!» - голосно кричить він поліцейському.

На п'ятій хвилині і 26-й секунді Флойд каже поліцейським, що у нього клаустрофобія, і тому він не хоче сідати в поліцейську машину. Згадаймо, що нібито страждає від клаустрофобії Флойда витягли з-за керма власного автомобіля. Ця людина боїться замкнутого простору не настільки, щоб бути не в змозі сісти в автомобіль. До цього моменту розсудлива людина вже може зробити висновок, що явно збуджений Флойд просто несе всяку нісенітницю, щоб поліцейські його не заарештували. З того моменту як до нього підійшла поліція, він говорить майже без упину, намагаючись переконати співробітників відпустити його.

На п'ятій хвилині і 38-й секунді Флойд вдруге заявляє, що він не перебуває під впливом наркотиків.

У цей момент вражає те, наскільки ввічливо і неагресивно поводяться поліцейські. Вони кілька разів просять Флойда сісти в поліцейський автомобіль.

На шостій хвилині і 18-й секунді Флойд заявляє: «Я сідаю!»

«Ні, не сідаєш!» - відповідає один з поліцейських, показуючи, що Флойд відмовляється виконати його команду.

Вони ще чотири або п'ять разів наказують йому сісти в машину. Він кожен раз відмовляється, заявляючи, що боїться, що у нього клаустрофобія, що він не зможе дихати. Хтось із перехожих пропонує йому зробити те, що наказують поліцейські, припинити спроби «перемогти їх». Флойд відповідає, що не намагається нікого перемогти.

Потім вони ще кілька разів наказують йому сісти в автомобіль. Один поліцейський обходить авто і намагається з іншого боку затягнути Флойда всередину. Флойд пропонує сісти на переднє сидіння. Поліцейський відповідає йому: "Ні!". Флойд продовжує чинити опір. На сьомій хвилині і 48-й секунді відеозаписі він все ще чинить опір і кричить, а один з поліцейських роздратовано каже йому: «Сідай!»

Приблизно на восьмій хвилині і 12-й секунді вони нарешті укладають Флойда на землю. Той продовжує протестувати: «Я не можу дихати!»

На цьому відеозапис закінчується. Що сталося далі, ми знаємо.

Ці кадри поліцейського відеореєстратора докорінно змінюють і обставини даної історії і те, що нам було про неї відомо (або здавалося, що відомо).

Джордж Флойд не просто чинив опір при арешті. Він щонайменше вісім хвилин важко дихав, пронизливо кричав, поводився як божевільний, і весь цей час відмовлявся виконувати багато разів повторені і цілком обгрунтовані накази поліції. Раніше у мене було таке враження, що поліцейські з самого початку жорстоко з ним поводилися, жбурнувши Флойда на землю і придавивши його шию коліном.

Але насправді все було по-іншому. Ці поліцейські дали Флойду безліч можливостей підкоритися. Він був накачаний фентанилом і метамфетаміном, але двічі заявляв, що не вживав жодних наркотики, і при цьому поводився дуже дивно. Тому що був під впливом наркотиків? можливо. А може тому що у нього за спиною чотири судимості, в тому числі за розбійний напад і грабіж. В той день поліцейських Міннеаполіса стривожило те, що ця людина намагалася розплатитися в місцевому магазині фальшивими купюрами. Флойд напевно розумів, що з урахуванням кримінального минулого у нього будуть великі неприємності через фальшивих грошей.

Поліцейський придавив шию Флойда коліном тільки після того, як той кілька разів відмовився виконати наказ поліції сісти в машину. Звичайно, можна сперечатися про те, чи був такий задушливий прийом виправданий і розумний, але неможливо посперечатися з тим фактом, що в Міннеаполісі він дозволений поліцейськими правилами.

В яких випадках американські поліцейські можуть застосовувати задушливий прийом

В інструкції поліцейського управління Міннеаполіса про правила і порядок дій прийом з придавливанием шиї названий «не смертельним варіантом застосування сили».

Прийом зі здавленням шиї до несвідомого стану застосовується тільки в наступних обставинах:

- проти людини, який виявляє активну агресію;

- з метою порятунку життя;

- проти людини, який надає активний опір, щоб взяти його під контроль, і якщо менш рішучі дії виявилися безрезультатними;

- прийом зі здавленням шиї можна використовувати проти людини, який надає пасивний опір, як воно визначено в інструкції.

Нові кадри відеозйомки показують, що Флойд активно пручався при арешті не менш восьми хвилин! Якби він в якийсь момент протягом цих восьми хвилин просто підкорився цілком законним і обгрунтованим наказам поліцейських, він сьогодні був би живий. Після перегляду відео стає зрозуміло, чому поліцейський Дерек Шовін застосував цей прийом і притиснув шию Флойда коліном до землі. Легко можна зрозуміти, чому Шовін не повірив Флойду, коли той сказав: «Я не можу дихати». Флойд безупинно кричав, що не може дихати, щоб переконати поліцейських не садити його на заднє сидіння машини.

Цим поліцейським пред'явили надмірні звинувачення за політичними мотивами, і їх відпустять на свободу. Спортивний журналіст Джейсон Уітлок, що висвітлює кар'єри чорношкірих атлетів, подивився відеокадри і сказав:

"Дії поліцейських здаються адекватними і стриманими з урахуванням того опору, який чинив Флойд, і його дивної поведінки. Ці кадри є цілком розумним і логічним поясненням того, як і чому Флойд опинився на землі, утримуваний декількома поліцейськими.

Відео не виправдовує поліцейського Дерека Шовін, здавлює коліном шию Флойда майже дев'ять хвилин. Але воно показує обставини, що пояснюють те, чому Шовін не повірив Флойду, кричали «Я не можу дихати». Майже все сказане Флойдом було відчайдушною брехнею ".

Висновки з записи, зроблені американським журналістом

Уважно вивчивши відеоматеріали, журналіст зробив висновки про те, що ситуація з убивством Флойда раніше подавалася однобоко, що призвело до неправильного розуміння події.

Ось висновки з відеозапису:

- Через поведінку Флойда звичайний арешт перетворився в можливе зловживання силою.

- Справа Джорджа Флойда не є расистським злочином. Ні одна розумна людина, котра подивилася цей запис, не зможе сказати, що мотивом для дій поліції стала раса Флойда.

- Поліцейських Томаса Лейна, Дж. Олександра Кенга і Тоу Тао практично неможливо визнати винними в скоєнні будь-яких злочинів.

- В рівній мірі важко засудити Шовін за вбивство.

Коли ці поліцейські вийдуть на свободу (а вони повинні вийти на свободу, судячи з відеозапису), країну захлиснуть заворушення. Як говорить Уитлок, зірки спорту, ЗМІ та багато інших висунули священну інтерпретацію, згідно з якою Флойд - безневинна жертва поліцейського расизму. Це не правда. Я думаю, можна стверджувати, що Дерек Шовін винен в надмірному застосуванні сили, хоча прийом зі здавленням шиї цілком законний, оскільки дозволений інструкцією поліції Міннеаполіса. Але вбивство, тим більше навмисне? Там не було нічого схожого на це. За таке винним в умисному вбивстві не визнають.

Джордж Флойд мертвий, і винен в цьому майже повністю він сам. Подивіться це відео (воно закінчується тим, що Флойда укладають на землю, а Шовін придавлює його шию коліном), і скажіть, чи може бути якесь інше розумне висновок? Йому треба було просто підкоритися поліції, яка дала йому для цього безліч шансів. Поліцейські застосували проти нього прийом зі здавленням шиї зовсім не через те, що він чорношкірий, а тому що він істерично пручався арешту не менше восьми хвилин.

Розповідь ЗМІ - це неправда. Всі ці бунти і заворушення через смерть Джорджа Флойда, всі ці протести засновані на брехні. Але ця брехня настільки вкоренилася в оповідної лінії і стереотипах лівих, що не вірити в неї люди вже не можуть.

Подивіться відео. Це просто приголомшливо, як сильно ввели нас в оману засоби масової інформації, політики, знаменитості і активісти.

Нове думку американського журналіста

Журналіст Рід Дреер, раніше висвітлював історію з вбивством Флойда дає також роз'яснення, щодо своїх колишніх матеріалів і того, як він ставиться до них після перегляду відео.

Додаток 1. Я змінив заголовок, який був без потреби провокаційним, і за це повинен вибачитися. Я як і раніше дотримуюся своєї точки зору. Ці поліцейські вийдуть на свободу, і причиною тому події, що призвели до смерті Флойда.

Флойд мертвий, тому що Дерек Шовін вісім хвилин тиснув коліном на його шию. Це факт. Шовін треба було в чомусь звинуватити (зловживання силою?), Але я не бачу, де тут навмисне вбивство. Поправте мене, якщо я помиляюся, особливо ті, хто розбирається в законах.

На цьому відеозаписі мене вразило те, наскільки непоступливо поводився Флойд перед тим, як його притиснули коліном до землі. До цього я був упевнений, що поліцейські відразу кинули його на землю і стали утримувати натисканням коліна на шию. Я не знав, що передувало цьому. Я думаю, це добре, що поліція почала відмовлятися від такого прийому. Якби у поліції Міннеаполіса така міра була під забороною, Флойд міг залишитися в живих.

А ще, якби Флойд не пручався при арешті цілих вісім хвилин, він теж був би сьогодні живий. Він не повинен був померти - і крапка. Але обставини його смерті виявилися не такими простими, як я думав до перегляду відео. Контекст має значення.

додаток 2. Я знову хочу вибачитися за колишній заголовок. Він був поганий і не відображав мою точку зору. Я можу повністю помилятися у своїх оцінках, викладених в статті, і якщо я неправий, то нехай мене в цьому переконають. У минулому я на цих сторінках різко критикував Шовін, і я до сих пір не можу зрозуміти, навіщо поліцейському так довго тиснути на шию затриманого, а потім виправдовувати свої дії. Хочу зазначити, що коментатор Дюкбой, який теж працював в поліції, сказав про прийом зі здавленням шиї наступне: це поганий прийом, але якщо поліцейське управління Міннеаполіса офіційно його дозволило, то засудити Шовін за вбивство буде вкрай складно.

Мій друг Алан Джейкобс обурений моєю статтею, говорить, що нове відео нічого не змінює. Чи так це? Воно дає більше контексту, пояснюючи обставини, в яких загинув Флойд. Може, справа тільки в мені, може, це тільки моя проблема, але якщо чесно, я думав, що копи з Міннеаполіса з самого початку грубо поводилися з Флойдом. Я поняття не мав, що він чинив активний опір при арешті. Це не може бути виправданням того, що сталося, і з цієї причини я шкодую про первісному заголовку. Але тепер я розумію, що це могло статися не через збоченого байдужості до людського життя, як мені здавалося спочатку, а через правил та інструкцій, що діють в поліції Міннеаполіса, а також з-за дивної поведінки Флойда, коли поліція безуспішно намагалася заарештувати його без будь-яких ексцесів.

Нове відео змінило моє уявлення про те, як розвивався цей інцидент, як наростала напруженість. Що повинна була робити поліція, бачачи, як він чинить опір, і як довго він чинить опір? Напевно, їм не слід було застосовувати цей задушливий прийом зі здавленням шиї (сподіваюся, все поліцейські управління вже відмовилися від такої практики), але якщо серйозно, як вони повинні були надійти? Що вони могли зробити інакше з підозрюваним, який наполегливо відмовлявся сісти в поліцейську машину, хоча співробітники багато разів просили його про це? Якими могли бути розумні дії поліції в таких обставинах?

Тиснути людині коліном на шию вісім хвилин і 46 секунд - це неправильно. Це було б неправильно навіть в тому випадку, якщо б Флойд не помер. Але я не думаю, що за законом це можна вважати вбивством. Чи не в таких обставинах. Я вважаю, істина в цій справі далека від того, що нам кажуть, і що нам представляють.

Мені здається, ця нова відеозапис не обіцяє нічого хорошого, так як майже всі впевнені, що Дерек Шовін вбив Джорджа Флойда. Однак мені здається, що присяжних це не переконає, так як вони будуть покладатися на докази. Треба розуміти, що слово «вбивство» має цілком конкретний юридичний зміст. Є вбивства з необережності, є умисні вбивства. А ще є вбивства різного ступеня тяжкості. Якщо Шовін вийде на свободу, тому що прокуратура пред'явила йому надмірні звинувачення, і якщо його колеги теж вийдуть на свободу, я впевнений, почнуться масові заворушення. Люди подумають, що це явна несправедливість, хоча нові відеокадри говорять зовсім про інше.

Я можу помилятися. Переконайте мене, і я зміню свою точку зору.

Додаток 3. лібертаріанець Скотт Шекфорд подивився це відео і зробив прямо протилежне висновок:

«Саме через зіткнення поліцейських з Флойдом реформатори ведуть мову про важливість навчання деескалації. Це і без того напружена зустріч, що викликає стрес, а поліцейські з кожною хвилиною все більше нагнітають напруженість, хоча злочин, за яке Флойда хотіли заарештувати, не було пов'язано з насильством, і він ніякого насильства по відношенню до поліції не демонстрував. Насильство в даному випадку виходило цілком і повністю з одного боку: від поліції ».

За фактом легко говорити, що діяти в цьому випадку можна і потрібно було інакше, з урахуванням смертельного результату. Але зараз, коли поліцейські відеокадри є надбанням гласності, стає ясно, що реакція Флойда на поліцейських не давала їм права на таку агресію. Поліцейське управління Міннеаполіса вчинило правильно, звільнивши їх всіх. Після цього Шовін пред'явили звинувачення у скоєнні вбивства другого ступеня (вбивство при пом'якшуючих вину обставин), а його колегам - в пособництві такому вбивства і в заподіянні смерті з необережності.

Гранично ясно. Я з повагою ставлюся до оцінки Шекфорда, але не поділяю його точку зору. Однак цікаво те, що ми подивилися один і той же відео, і прийшли до дуже різних висновків (правда, ми обидва згодні з тим, що Шовін зайшов занадто далеко).

додаток 4. Я щиро сподіваюся, що всі ви подивіться запис з поліцейського відеореєстратора, перш ніж коментувати написане мною. Можливо, ви зробите висновок, що прав Скотт Шекфорд. Але спочатку подивіться.

Я щиро сподіваюся, що засоби масової інформації вивчать це відео і покажуть його в своєму ефірі - не тому, що я хочу підвести їх до певних висновків, а тому що журі присяжних буде дивитися цю та інші записи з поліцейських камер, і на цій підставі виносити свій вердикт. Люди повинні знати: є підстави вважати, що Шовін і його товариші вийдуть на свободу, і не тому, що вирок суду готується заздалегідь.

Колір шкіри ні при чому

Я також вважав, що поліцейські Міннеаполіса настільки грубо обійшлися з Флойдом, тому що він чорношкірий. Переглянувши вісім хвилин відеозапису, зробленого перед тим, як його поклали на землю, я не побачив ніяких доказів цього. Так, надмірне застосування сили могло мати місце, але в цьому не було ніякого расизму. Думаю, будь-яка людина, який повів би себе під час арешту так само, як Флойд, піддався б точно такому ж поводження з боку цих поліцейських, і колір шкіри тут не мав би ніякого значення.

Два моменти:

1) Я думаю, друге відео в статті «Дейлі Мейл» (приблизно на 18 хвилин) набагато більше повідало про цей інцидент. Але може бути, це пов'язано з тим, що я додав звук, коли дивився цей запис.

2) Я переконаний, що головною причиною смерті Флойда був фентаніл. Токсикологічне дослідження під час розтину показало, що рівень у нього був 11 нанограммов на мілілітр. А ще у нього виявили 5,6 нанограмма на мілілітр норфентаніла. Це вже продукт розпаду фентанілу.

Органи охорони здоров'я Нью-Гемпшира розмістили в мережі результати дослідження 505 смертей від передозування фентанілу. Його рівень у крові становив від 0,75 до 113 нанограммов на мілілітр. Середнє значення склало 9,96 нанограммов. Таким чином, доза у Флойда трохи перевищувала середній показник смертельної передозування фентанілу за даними дослідження.

Більш того, оскільки розкид значень там становить від 0,75 до 113, «медіанний» рівень значно нижче 9,96. В інших матеріалах я читав, що смертельною дозою вважається 7 нанограммов. А у нього 11, причому до цього рівень був ще вище (звідси і з'явилося 5,6 нанограмма норфентаніла). Як мені здається саме цим і пояснюються труднощі з диханням. (Цим пояснюється і те, що він весь час падав. Нервова система Флойда була в такій відключці, що м'язи його просто не тримали.)

Є й інші моменти, що викликають підозри. На аудіозаписі чути, як Флойд говорить щось на кшталт: «Я раніше хупіл». У словнику слово «hooping» означає перевезення контрабанди в прямій кишці, яку виймають звідти після прибуття до місця призначення.

Не виключено, що це була випадкове передозування фентанілу. В процесі вилучення наркотику частина його могла потрапити в організм Флойда, а оскільки фентаніл в 100 разів сильніше героїну, він був приречений. Флойд приєднався до армії з 50 000 людина, які у США щорічно помирають від передозування фентанілу. (До речі, у нього в крові було ще і 100 нанограммах на мілілітр морфію, так що і цього наркотику він прийняв чималу дозу.)

маніпулювання інформацією

А тепер поміркуємо. На відеозаписах, які знімали на смартфони, і які викликали заворушення, ми бачимо жорстокого і безсердечного копа, який бездушно і як би мимохідь душить беззахисну людину. Але якщо визнати, що Флойд помер від передозування, все змінюється. Поліцейські зрозуміли, що він чимось накачався, чимось дуже поганим ( «Ангельська пил?» - запитує один з них.) Він сказав, що йому важко дихати. Тому ВОНИ ВИКЛИКАЛИ ШВИДКУ. Чому вони такі байдужі? Та тому що просто чекають прибуття швидкої. Нічим більше вони не можуть йому допомогти. Шовін час від часу трохи переміщається, змінює положення коліна. Але за його словами, він робив це, щоб не ускладнювати Флойду дихання, і в той же час, утримувати його.

3) Є ще й третій момент. Випадок з Флойдом дуже нагадує те, що сталося в Фергюсона в 2015 році. Поліція, як видно, вбиває чорношкірого. Через цієї резонансної справи виникає рух «Життя чорношкірих важливі». Але цього разу в наявності велика відмінність. У 2015 році після початкового вибуху емоцій журналісти дуже швидко звернули нашу увагу на те, що основні факти сумнівні і що їх можна по-різному інтерпретувати. Потім з'явилася додаткова інформація, і через тиждень-другий велика частина суспільства зробила висновок, що стрілянина поліцейських була виправданою. І так було не раз під час першої хвилі виступів руху «Життя чорношкірих важливі» в 2015-2016 роках.

У 2020 році все інакше. Немає гасять емоції фактів, немає альтернативних тлумачень події в ЗМІ. І це незважаючи на те що результати токсикологічної експертизи були опубліковані без зволікань. Я бачив висновок і питав всіх своїх знайомих, чи не читали вони що-небудь в пресі про те, що значить 11 нанограммов фентанілу. Багато це чи мало? Може, це просто залишки від того, що людина приймала минулого тижня?

Ніхто з представників преси не дав роз'яснень з цього приводу. Ми знову і знову чуємо, що у нього в організмі були якісь наркотики. Але НІХТО не сказав: «Так, до речі, у нього була смертельна доза фентанілу, і якби він не отримав негайно налаксан, йому б відразу прийшов кінець».

З цього я роблю важливий політичний висновок. Медійна екосистема істотно змінилася в порівнянні з 2015 роком. Оскільки все зараз в унісон намагаються знищити Трампа, елементарним пошуком і перевіркою фактів ніхто не займається. (До речі, я нічого не читав про нічний клуб, де працювали Флойд і Шовін. Може, саме там займалися підробкою грошей? Очевидно, він згорів під час заворушень. А ще я ніде не бачив, щоб журналісти брали інтерв'ю у людей, які знали Флойда, цей нічний клуб і так далі. Все це якась загадка. Схоже, журналістам дуже хотілося повністю виключити контекст із загальної картини.)

Ви можете також сказати, що на цей раз реакція була більш різкою через відео, в той час як в справі Фергюсона відео не було. А оригінальне відео дуже, дуже погане.

Чому офіційна запис не була оприлюднена з самого початку?

З цього приводу у мене є два зауваження



А) Я згадую випадок із затриманням Родні Кінга в 1992 році. Пам'ятаю оригінальне відео, на якому видно, що копи страшно б'ють Кінга. Але через тиждень з'явилося нове відео, що показує те, що було до того. Кінг один або два рази отримав удар електрошокером, але це не набуло на нього ніякої дії. Він продовжував чинити опір поліцейським, і був вкрай небезпечний. З цієї причини репортери повинні були задуматися, що було до того, як почалася зйомка на смартфон при затриманні Флойда.

Б) Але запис з поліцейського відеореєстратора влади Міннеаполіса отримали на самому початку. І вони вирішили приховати її. Той, хто прийняв таке рішення, зробив моральний злочин і повинен понести за це відповідальність. Мені здається, якби ми побачили це відео на самому початку, ніхто не став би палити міста по всій Америці.

На другому відеозаписі (посилання на неї наводиться в листі читача) поліцейський на п'ятій хвилині каже Флойду, що на нього наділи наручники і посадили на тротуар, так як він не підкоряється їх наказам, і вони стурбовані тим, що може статися далі.

На п'ятій хвилині і 43-й секунді поліцейський запитує: «Ви що-небудь вживали? Ви ведете себе неадекватно ».

Флойд: «Ей, хлопець, мені страшно!»

Якщо порівняти цей момент з першої відеозаписом, ми побачимо, що поліцейські нічим не лякали Флойда, хіба що заявили про свій намір допитати його. Коли вони підходять до його машині, він поводиться дуже дивно і відмовляється покласти руки на кермо. Поліцейські явно розуміють, що з цією людиною щось не так.

На шостій хвилині і 28-й секунді Флойд падає на тротуар, щоб його не посадили в поліцейську машину. Він благає поліцейських не садити його в машину. Один коп каже: «Ви не слухаєте, що ми говоримо, тому ми не будемо слухати, що говорите ви».

На дев'ятій хвилині і 36-й секунді він вже сидить в машині і в перший раз говорить: «Я не можу дихати». Його ніщо не стримує, крім наручників. Флойд починає психувати. На одинадцятій хвилині він уже лежить на землі, коліно Шовін у нього на шиї, і Флойд кричить: «Я не можу дихати». Що було далі, вам відомо. Це жахливо. До перегляду цих відео я не розумів, як Флойд поводився перед тим, як його поклали на землю, і чому він кричав, що не може дихати, хоча ніхто його не душив.

Доповнення 6. Один читач пише:

Які ведуть боротьбу з жорстокістю поліції активісти вимагають, щоб їм показали записи з поліцейських відеореєстраторів. Мабуть, вони підозрювали, що запис покаже незаконне і масове застосування сили поліцією. Але найчастіше відеозапису показують, що поліцейські діяли належним чином. Неможливо зрозуміти, чи пов'язано це з тим, що велася відеозйомка. Але ясно одне. Багатьом людям, котрий звинувачував поліцію в неналежному застосуванні сили, довелося відмовитися від своїх звинувачень.

Випадок з Джорджем Флойдом показав, що деякі люди відчувають величезне бажання повірити цілком певної версії про дії поліції, і що вирвані з контексту кадри здатні підтвердити таку версію.

Побачена нами запис з відеореєстраторів явно підтверджує точку зору тих людей, які вважають, що спочатку потрібно провести розслідування, і вже потім починати діяти. Але через збунтувалася натовпу (а натовп бунтувалася по всій країні) прокурору захотілося якомога швидше звинуватити.

Насправді, треба знайти відповідь на питання про те, як змусити зробити паузу і утриматися від винесення суджень тих людей, яких настільки обурив прийом Шовін, що вони повірили в той контекст, в який повірили ви. Для цього потрібні не тільки виховані і освічені громадяни. Для цього потрібна відповідальна преса, мудрі місцеві виборні керівники, а також прагнення зрозуміти, а не тільки швидко скласти думку і засудити. Удачі вам у всьому цьому в наші буремні часи.

Як і багато людей, які бачили перше відео, я думав, що Флойд став жертвою порочного і жорстокого поліцейського, а також злочинного байдужості стояли поруч співробітників поліції. Я допускаю, що саме до такого висновку може прийти в суд. Але ці нові відеозаписи свідчать про те, що ситуація була набагато складніше, ніж я думав. Я все одно не розумію, чим можна виправдати те, що поліцейський вісім хвилин і 46 секунд притискає шию людини коліном, але тепер я бачу набагато більше нюансів, ніж раніше. Чи стане це виправдувати обставиною в суді? Вважаю, так, але точно не знаю. Подивимося.

Не думайте, що я тут хочу сказати, ніби Джордж Флойд заслужив смерть. Це не так. Але це не означає, що поліцейський, по всій видимості, який убив його, вчинив умисне вбивство. Я думаю, буде логічно поставити питання, в якій мірі велика доза фентанілу в організмі Флойда ускладнювала йому дихання і посилювала навантаження на його і без того хворе серце. Надмірна доза фентанілу уповільнює дихання. Але Флойд на всьому протязі відеозапису дуже сильно збуджений. Що там відбувалося?

Доповнення 7. Я прошу вибачення за всі ці доповнення, проте мені здається, що вони важливі для багатьох з вас. Читач, який назвав цю статтю поганий, дав роз'яснення. Ось вони.

Проблема з Джорджем Флойдом полягає не в деталях закону. Це питання моралі, адже убитий вразлива людина. У своїй статті ви нехтуєте принципом, який, як я знаю, ви дотримуєтеся в інших обставинах, особливо коли мова йде про сексуальність.

Я ціную це роз'яснення, але не розумію його. Давайте на секунду задумаємося.

Ми тут ведемо мову не про деталях закону. Це дуже важливе питання, з моральної і правової точки зору. Питання в тому, чи винен поліцейський Шовін в смерті Флойда. Якщо говорити про закон, то питання в тому, чи відправиться він на довгі роки до в'язниці або вийде на свободу. Якщо говорити про мораль, чи було це ненавмисне вбивство, або там був умисел? Не думаю, що Шовін хотів убити Флойда, проте Флойд помер під його коліном. Де тут моральна вина, і який характер цієї провини? Це не риторичне питання. Я дійсно хочу знати, і для мене це важливо.

Важливим є те, що передувало діям Шовін, придавив Флойда коліном до землі. Це важливо для того, щоб визначити ступінь юридичної і моральної відповідальності. Поліцейські в тому випадку терпляче і різними способами намагалися втихомирити Флойда, який перебував під арештом. Він істерично пручався. Тепер нам відомо, що він був напханий наркотиками, а поліцейські саме так і думали. Саме тому вони і викликали швидку допомогу. Фатальна помилка Шовін полягала в тому, що він не зрозумів, що Флойд вмирає під його коліном. Флойд несамовито кричав практично з того самого моменту, як до нього підійшли поліцейські, і скаржився, що задихається, ще до того, як його поклали на землю.

Чому так сталося? Через наркотики, тому що фентаніл утруднював йому дихання? Або у нього був напад паніки? А може, і те, і інше? Чи тому що він намагався обдурити поліцію?

Чому повинна була повірити поліція? Який був розумний порядок дій відповідно до поліцейськими правилами? Це не другорядні питання. Вони важливі як з моральної, так і з правової точки зору. У місті почалися підпали, так як люди повірили, що поліцейський убив Джорджа Флойда. Я не буду сперечатися з тим, що Флойд повинен був залишитися в живих і що жоден поліцейський не повинен тиснути людині коліном на шию майже дев'ять хвилин (або взагалі тиснути). Але нас просять визначити, чи винен в цьому конкретному випадку Дерек Шовін і інші поліцейські в злочинному людиновбивстві.

Як я згадував раніше, Алан Джейкобс зненавидів цю статтю. Він, зокрема, пише:

«Новий відеозапис могла поставити в незручне становище деяких людей, які намагалися зробити з Флойда якогось святого, згладивши обставини цієї історії. Але якщо не брати до уваги це, я не розумію, як відеозапис може щось змінити. Моя точка зору після перегляду відео ні на йоту не змінилася. Ні далекі від святості люди, ні навіть закоренілі злочинці не заслуговують того, що зробили з Флойдом. Дивна поведінка, то, що він «пронизливо кричав, поводився як божевільний» - це не злочин, що карається смертною карою. Хтось може навіть сказати, що людина, яка явно не в собі, заслуговує жалю. Замість цього Джордж Флойд загинув. Вісім хвилин спокійного і безжального удушення ».

Так, він загинув, це вірно. Але в справах про вбивство умисел має величезне значення. Вбивством першого ступеня називають вбивство, вчинене навмисно, з умислом. Шовін не звинувачують в скоєнні вбивства першого ступеня, так як абсолютно очевидно, що ніякого навмисного наміру там не було. Шовін звинувачують у вбивстві другого ступеня. За законами Міннесоти це умисне вбивство, але не заздалегідь обдумане. Чи вважаємо ми, що Шовін мав намір убити Флойда? Якщо обвинувачення не зможе це довести, Шовін вийде на свободу. "