Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра

"Є дуже велика ймовірність того, що я досягну успіху на виборах з членами Консервативної партії — і що я дійсно можу повернутися на Даунінг-стріт у п'ятницю. Але протягом останніх днів я, на жаль, дійшов висновку, що це було б просто неправильно. Ви не можете ефективно керувати, якщо у вас немає єдиної партії у парламенті", - заявив Джонсон.