Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра

Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів та прем'єра Великобританії.
Колишнього прем'єр-міністра цитує ВВС.
Колишнього прем'єр-міністра цитує ВВС.
Водночас він зазначив, що "добре підготовлений", щоб забезпечити перемогу консерваторів на загальних виборах у 2024 році.
Що відомо
- 19 жовтня міністр внутрішніх справ Великобританії Суелла Брейверман пішла у відставку через порушення правил безпеки, замість неї міністерство очолив колишній міністр транспорту Грант Шаппс. Вона стала вже другим членом уряду прем'єра Ліз Трасс, який залишив посаду в останні дні.
- 20 жовтня Ліз Трасс оголосила про свою відставку з посади лідера Консервативної партії на тлі політичної кризи. Трасс залишатиметься на посаді прем'єр-міністра, доки не буде обрано її наступника.
- Того ж дня стало відомо, що Борис Джонсон, який обіймав посаду до Трасс, висуне свою кандидатуру на наступних виборах глави британського уряду на тлі відставки Трасс.
- Згодом ЗМІ повідомили, що Джонсон у суботу, 22 жовтня, повернувся до Лондона, щоб взяти участь у боротьбі за крісло британського глави уряду.
- Лідер Палати громад британського парламенту Пенні Мордонт 21 жовтня першою оголосила про свою участь у боротьбі за посаду прем’єр-міністра Великобританії після відставки Ліз Трасс.
- 23 жовтня колишній міністр фінансів Британії Ріші Сунак офіційно оголосив про висунення на посаду прем'єр-міністра та голови Консервативної партії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі