Джонсон: Україні потрібне конкретне озброєння, а не лише слова підтримки

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкритикував темпи надання допомоги Україні з боку своїх союзників і закликав до надання більшої кількості озброєнь Києву.
Про це в середу, 13 вересня, він написав у колонці для видання Spectator.
У своїй статті Джонсон наголосив на необхідності надання українським збройним силам переносних зенітно-ракетних комплексів для боротьби з російськими гелікоптерами, систем ППО Patriot для забезпечення захисту від атак з повітря, а також далекобійної артилерії, включаючи системи ATACMS для ураження російських позицій. Він наголосив на важливості якнайшвидшого надання цих засобів.
Про це в середу, 13 вересня, він написав у колонці для видання Spectator.
У своїй статті Джонсон наголосив на необхідності надання українським збройним силам переносних зенітно-ракетних комплексів для боротьби з російськими гелікоптерами, систем ППО Patriot для забезпечення захисту від атак з повітря, а також далекобійної артилерії, включаючи системи ATACMS для ураження російських позицій. Він наголосив на важливості якнайшвидшого надання цих засобів.
Колишній прем'єр-міністр підкреслив, що Україні потрібні не лише слова підтримки, а й конкретне озброєння, щоб успішно завершити боротьбу. Він висловив занепокоєння щодо затримок у наданні необхідної допомоги та закликав до дій.
Він також наголосив, що у разі перемоги путіна у цій війні, це може становити загрозу для всього світового порядку та демократії.
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