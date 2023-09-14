Джонсон: Україні потрібне конкретне озброєння, а не лише слова підтримки

08:18 14 вересня Київ, Україна





Про це в середу, 13 вересня, він написав у колонці для видання Spectator.



У своїй статті Джонсон наголосив на необхідності надання українським збройним силам переносних зенітно-ракетних комплексів для боротьби з російськими гелікоптерами, систем ППО Patriot для забезпечення захисту від атак з повітря, а також далекобійної артилерії, включаючи системи ATACMS для ураження російських позицій. Він наголосив на важливості якнайшвидшого надання цих засобів. Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкритикував темпи надання допомоги Україні з боку своїх союзників і закликав до надання більшої кількості озброєнь Києву.Про це в середу, 13 вересня, він написав у колонці для видання Spectator.У своїй статті Джонсон наголосив на необхідності надання українським збройним силам переносних зенітно-ракетних комплексів для боротьби з російськими гелікоптерами, систем ППО Patriot для забезпечення захисту від атак з повітря, а також далекобійної артилерії, включаючи системи ATACMS для ураження російських позицій. Він наголосив на важливості якнайшвидшого надання цих засобів.

"Я ставив це питання раніше, і задаю його знову: чого ми чекаємо?" - запитав Джонсон у своїй статті.



Колишній прем'єр-міністр підкреслив, що Україні потрібні не лише слова підтримки, а й конкретне озброєння, щоб успішно завершити боротьбу. Він висловив занепокоєння щодо затримок у наданні необхідної допомоги та закликав до дій.

"Чому ми завжди так повільно реагуємо? Як ми можемо дивитися українцям у вічі і пояснювати затримку? Протягом усієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали путіна, і сьогодні ми продовжуємо робити ту саму помилку", - наголосив Джонсон.



Він також наголосив, що у разі перемоги путіна у цій війні, це може становити загрозу для всього світового порядку та демократії.