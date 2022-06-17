Джонсон знову відвідав із неоголошеним візитом столицю України

17:48 17 червня Київ, Україна





Про це повідомляє Sky News.



Джонсон повинен був прибути на захід у Донкастері та вимовити промову перед парламентаріями та представниками бізнесу, але в останню хвилину припинив участь у ньому.



Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Джонсон прибув до Києва. Глава держави виклав у Telegram відео зустрічі британського прем'єра. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у п'ятницю, 17 червня, прибув до України із неоголошеним візитом.Про це повідомляє Sky News.Джонсон повинен був прибути на захід у Донкастері та вимовити промову перед парламентаріями та представниками бізнесу, але в останню хвилину припинив участь у ньому.Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Джонсон прибув до Києва. Глава держави виклав у Telegram відео зустрічі британського прем'єра.

"Багато днів цієї війни довели: підтримка України з боку Великобританії тверда і рішуча. Радий знову бачити у Києві великого друга нашої країни Бориса Джонсона", - написав Зеленський.



Він також виклав фотографії із зустрічі.



Сам Джонсон також виклав фотографії із Зеленським у Twitter.



За словами голови Офісу президента України Андрія Єрмака, сторони під час зустрічі обговорили "необхідність постачання важкої зброї та систем ППО, економічну підтримку України, посилення санкційного тиску на Росію, зокрема пропозиції міжнародної групи Макфола-Єрмака, а також гарантії безпеки для України та необхідність компенсації Росією завданих збитків нашій державі".



Це вже другий візит британського прем'єра до України від початку повномасштабної війни.