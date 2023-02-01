Джонсон закликав Захід надати Україні все необхідне озброєння

15:43 01 лютого Київ, Україна





Про це він заявив Fox News.



Відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, Джонсон підтримав надання Україні всіх необхідних видів зброї. Колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон , під час переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України, закликав передати ЗСУ все необхідне озброєння.Про це він заявив Fox News.Відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, Джонсон підтримав надання Україні всіх необхідних видів зброї.

"Все, що я скажу, це те, що кожного разу, коли ми говоримо, що буде помилкою надавати такий один предмет зброї, ми зрештою робимо це, і це закінчується тим, що це правильна річ для України", - сказав Джонсон.

"Я пам'ятаю, як мені казали, що це була погана ідея дати їм протитанкові ракети. Насправді вони були незамінними, і Сполучені Штати – за часів Дональда Трампа – надали їм також і Javelin. Вони були незамінні у боях для відбиття російських танків", - сказав колишній глава британського уряду.

"Люди говорили, що не треба давати HIMARS. Я пам'ятаю, як сперечалися про реактивні системи залпового вогню, РСЗВ. Насправді вони виявилися безцінними для українців. Те саме ми говорили про танки", - додав він.

Джонсон вважає, що потрібно "заощадити час, заощадити гроші, зберегти життя і дати українцям те, що їм потрібно якнайшвидше".



Він відкинув ідею про те, що президент росії володимир путін може бути готовий перетворити війну на ядерний конфлікт.