Джонсон закликав Захід надати Україні все необхідне озброєння

Колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон, під час переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України, закликав передати ЗСУ все необхідне озброєння.
Про це він заявив Fox News.
Відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, Джонсон підтримав надання Україні всіх необхідних видів зброї.
Про це він заявив Fox News.
Відповідаючи на запитання щодо ситуації з винищувачами F-16, Джонсон підтримав надання Україні всіх необхідних видів зброї.
Джонсон вважає, що потрібно "заощадити час, заощадити гроші, зберегти життя і дати українцям те, що їм потрібно якнайшвидше".
Він відкинув ідею про те, що президент росії володимир путін може бути готовий перетворити війну на ядерний конфлікт.
Він відкинув ідею про те, що президент росії володимир путін може бути готовий перетворити війну на ядерний конфлікт.
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