Джонсон закликав Макрона припинити регулярні переговори з путіним

12:14 27 червня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переконаний, що будь-які спроби переломити хід війни шляхом ведення переговорів із путіним призведуть лише до посилення нестабільності у світі.

Про це Джонсон заявив на зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном на полях саміту G7 у Німеччині.



При цьому Макрон та Джонсон погодилися, що ситуація в Україні перебуває у критичній точці. У зв'язку із цим необхідно продовжувати підтримувати Київ для зміцнення його позицій.



На полях саміту G7 Джонсон також назвав «неймовірною» єдність Заходу у відповіді на вторгнення путіна в Україну. При цьому він закликав політиків чесно визнавати можливі наслідки, які ця підтримка може мати для власних країн. Однак, на думку британського прем'єра, ціна відмови від допомоги Києву буде вищою за ту, що Захід платить за неї зараз.



У мзс рф відреагували на заяву Джонсона про необхідність припинити спроби домовитися з путіним. Офіційна представниця відомства марія захарова назвала цей вислів «жахливим».



Президент Франції Еммануель Макрон був одним із небагатьох західних лідерів, які підтримували діалог з путіним від початку вторгнення росії в Україну. Сам Макрон стверджував, що з грудня провів у телефонних розмовах із російським лідером понад 100 годин і вже збився з рахунку.



Ці контакти піддавалися критиці з боку керівництва інших європейських держав. Зокрема, своє невдоволення висловлювали прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, прем'єр Естонії Кая Каллас та міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.