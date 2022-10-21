Джонсон перериває відпустку на Карибах, щоб поборотися за крісло прем'єра Британії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон перериває свою відпустку на Карибських островах і повертається до королівства, щоб взяти участь у боротьбі за посаду прем'єр-міністра країни.
Як повідомляє The Telegraph, Джонсон відпочиває в Домініканській Республіці — майже за 7 тисяч кілометрів від Великобританії. На тлі відставки Ліз Трасс він вирішив повернутись до Великобританії. Очікується, що політик прибуде до Лондона нічним рейсом у суботу, 22 жовтня.
Як повідомляє The Telegraph, Джонсон відпочиває в Домініканській Республіці — майже за 7 тисяч кілометрів від Великобританії. На тлі відставки Ліз Трасс він вирішив повернутись до Великобританії. Очікується, що політик прибуде до Лондона нічним рейсом у суботу, 22 жовтня.
Джерела журналістів також зазначили, що Джонсон шукав шляхи якнайшвидшого повернення до королівства. Зокрема, він міг вилетіти американською авіакомпанією або реквізувати приватний літак, щоб встигнути опинитися в Лондоні вже в п'ятницю.
При цьому джерела видання з оточення Джонсона дали зрозуміти, що політик може отримати підтримку консерваторів. За їхніми словами, Джонсон уже надсилає повідомлення в WhatsApp потенційним шанувальникам і тим, хто організовував його підтримку на місцях для повернення на Даунінг-стріт.
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