Джонсон перериває відпустку на Карибах, щоб поборотися за крісло прем'єра Британії

13:54 21 жовтня Київ, Україна





Як повідомляє The Telegraph, Джонсон відпочиває в Домініканській Республіці — майже за 7 тисяч кілометрів від Великобританії. На тлі відставки Ліз Трасс він вирішив повернутись до Великобританії. Очікується, що політик прибуде до Лондона нічним рейсом у суботу, 22 жовтня. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон перериває свою відпустку на Карибських островах і повертається до королівства, щоб взяти участь у боротьбі за посаду прем'єр-міністра країни.Як повідомляє The Telegraph, Джонсон відпочиває в Домініканській Республіці — майже за 7 тисяч кілометрів від Великобританії. На тлі відставки Ліз Трасс він вирішив повернутись до Великобританії. Очікується, що політик прибуде до Лондона нічним рейсом у суботу, 22 жовтня.

Джерела повідомляють, що Джонсон повернеться не раніше ранку суботи на регулярному рейсі British Airways, який вилітає в п'ятницю о 18:00 за місцевим часом і летить усю ніч із зупинкою в Антигуа. Літак має приземлитися в аеропорту Гатвік о 9:30 ранку", - пише видання.

Джерела журналістів також зазначили, що Джонсон шукав шляхи якнайшвидшого повернення до королівства. Зокрема, він міг вилетіти американською авіакомпанією або реквізувати приватний літак, щоб встигнути опинитися в Лондоні вже в п'ятницю.

"У Джонсона достатньо багатих покровителів, які могли б профінансувати такий політ. Його кампанія, якщо він балотуватиметься, також добре фінансуватиметься, хоча дострокові вибори керівництва коштуватимуть дуже недорого", - зазначає The Telegraph.

При цьому джерела видання з оточення Джонсона дали зрозуміти, що політик може отримати підтримку консерваторів. За їхніми словами, Джонсон уже надсилає повідомлення в WhatsApp потенційним шанувальникам і тим, хто організовував його підтримку на місцях для повернення на Даунінг-стріт.