Джонсон запропонував Зеленському створити антиросійський союз - ЗМІ

Прем'єр Британії Борис Джонсон запропонував головнокомандувачу України Володимиру Зеленському створити європейський альянс проти російської федерації.
Про це повідомляє Corriere Della Sera.
Зазначається, що через невиразну позицію окремих країн щодо перспективи членства України в ЄС Джонсон виступив із пропозицією нової системи політичних, економічних та військових союзів. Передбачається, що у новий альянс можуть зібратися країни, незадоволені позицією ЄС та відповіддю Німеччини на військову агресію рф.
За даними джерел, Джонсон просуває цю ідею вже понад місяць. Вперше він представив її українському президентові Володимиру Зеленському під час візиту до Києва 9 квітня.
Запропонована модель Європейської Співдружності включатиме Великобританію як лідера організації та такі країни, як Україна, Польща, Естонія, Латвія та Литва, а також, можливо, Туреччина на більш пізньому етапі.
Зазначається, що поки що Київ не зайняв визначеної позиції з даної ініціативи. Проте українська еліта переконалася, що у Німеччині та Франції мало хто сподівається на поразку володимира путіна, з чим пов'язані зволікання з санкціями проти росії та постачанням зброї.
Як пише видання, Зеленський чекає саміту лідерів Євросоюзу 23 червня та їхнього вирішення щодо статусу кандидата на вступ до ЄС. Але не факт, що рішення цього саміту буде таким, на яке розраховує Україна. Оскільки воно може викликати протести Албанії та Північної Македонії, які роками чекають на статус кандидата.
Зазначається, що Євросоюз може обмежитись туманною заявою про наявність у Києва європейської перспективи. У цьому випадку Зеленський може серйозніше поставитися до пропозиції Джонсона.
Зазначається, що через невиразну позицію окремих країн щодо перспективи членства України в ЄС Джонсон виступив із пропозицією нової системи політичних, економічних та військових союзів. Передбачається, що у новий альянс можуть зібратися країни, незадоволені позицією ЄС та відповіддю Німеччини на військову агресію рф.
За даними джерел, Джонсон просуває цю ідею вже понад місяць. Вперше він представив її українському президентові Володимиру Зеленському під час візиту до Києва 9 квітня.
Запропонована модель Європейської Співдружності включатиме Великобританію як лідера організації та такі країни, як Україна, Польща, Естонія, Латвія та Литва, а також, можливо, Туреччина на більш пізньому етапі.
Зазначається, що поки що Київ не зайняв визначеної позиції з даної ініціативи. Проте українська еліта переконалася, що у Німеччині та Франції мало хто сподівається на поразку володимира путіна, з чим пов'язані зволікання з санкціями проти росії та постачанням зброї.
Як пише видання, Зеленський чекає саміту лідерів Євросоюзу 23 червня та їхнього вирішення щодо статусу кандидата на вступ до ЄС. Але не факт, що рішення цього саміту буде таким, на яке розраховує Україна. Оскільки воно може викликати протести Албанії та Північної Македонії, які роками чекають на статус кандидата.
Зазначається, що Євросоюз може обмежитись туманною заявою про наявність у Києва європейської перспективи. У цьому випадку Зеленський може серйозніше поставитися до пропозиції Джонсона.
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