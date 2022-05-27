Джонсон запропонував Україні створити союз, який стане альтернативою ЄС

Борис Джонсон пропонує Україні відмовитись від намірів щодо вступу до ЄС та спільно з Великобританією будувати нову співдружність держав від Балтики до Чорного моря з Польщею, Литвою, Латвією, Естонією та в перспективі іншими країнами такими, як Туреччина.
Про це пише газета Corriere della Sera із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, Джонсон говорить про «альянс держав, які ревно ставляться до свого суверенітету, мають ліберальний підхід до економіки і готові бути максимально непримиренними щодо військової загрози з москви».
За повідомленням Corriere, Джонсон висловив цю ідею Зеленському ще під час візиту до Києва 9 квітня. Влада України поки не зайняла певної позиції з цього питання, але й не стала негайно від неї відмовлятися. На думку журналістів, Зеленський чекає на результат саміту Євросоюзу 23 червня, на якому може бути прийняте рішення про надання України статусу кандидата в ЄС.
В останні тижні Євросоюз так і не зміг узгодити шостий пакет санкцій проти росії, який мав включати ембарго на російську нафту, тим часом, як зазначає газета, військова та фінансова допомога Україні з боку Великобританії перевищує європейську, а допомога Польщі — німецьку, французьку та італійську. Якщо статус кандидата в ЄС Україні наданий не буде, Київ може розглянути пропозицію Джонсона всерйоз, вважають журналісти.
Corriere della Sera визнає, що поява в публічному просторі чуток про ідею Джонсона може бути пов'язана з бажанням натиснути на європейських лідерів напередодні саміту, а сам проєкт може бути задуманий британським прем'єром як козир у переговорах із Євросоюзом щодо «Брекзиту». Газета зазначає, що задум може виявитися «колосом на глиняних ногах», оскільки Великобританія не має таких можливостей, як ЄС, для підтримки України, а Польща та країни Балтії можуть не погодитися брати участь в альянсі, який ускладнить їхні відносини з Євросоюзом.
Розбіжності між країнами Заходу щодо військової допомоги Україні, посилення санкцій проти росії та того, яким шляхом добиватися припинення війни є однією з головних тем останніх тижнів. Як зазначає The New York Times, у керівництві Естонії та Польщі про володимира путіна говорять як про військового злочинця, з яким немає сенсу розмовляти, тоді як лідери найбагатших країн ЄС, таких як Франція та Італія, побоюючись наслідків затяжної війни для економіки своїх країн, закликають до мирних переговорів із росією.
В Україні різку реакцію викликали, зокрема, слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що в результаті миру жодна з войовничих сторін не має бути «приниженою», а також думка колишнього держсекретаря США Генрі Кісінджера, що Україна не повинна намагатися відвоювати захоплені росією до 24 лютого території.
За повідомленням Corriere, Джонсон висловив цю ідею Зеленському ще під час візиту до Києва 9 квітня. Влада України поки не зайняла певної позиції з цього питання, але й не стала негайно від неї відмовлятися. На думку журналістів, Зеленський чекає на результат саміту Євросоюзу 23 червня, на якому може бути прийняте рішення про надання України статусу кандидата в ЄС.
В останні тижні Євросоюз так і не зміг узгодити шостий пакет санкцій проти росії, який мав включати ембарго на російську нафту, тим часом, як зазначає газета, військова та фінансова допомога Україні з боку Великобританії перевищує європейську, а допомога Польщі — німецьку, французьку та італійську. Якщо статус кандидата в ЄС Україні наданий не буде, Київ може розглянути пропозицію Джонсона всерйоз, вважають журналісти.
Corriere della Sera визнає, що поява в публічному просторі чуток про ідею Джонсона може бути пов'язана з бажанням натиснути на європейських лідерів напередодні саміту, а сам проєкт може бути задуманий британським прем'єром як козир у переговорах із Євросоюзом щодо «Брекзиту». Газета зазначає, що задум може виявитися «колосом на глиняних ногах», оскільки Великобританія не має таких можливостей, як ЄС, для підтримки України, а Польща та країни Балтії можуть не погодитися брати участь в альянсі, який ускладнить їхні відносини з Євросоюзом.
Розбіжності між країнами Заходу щодо військової допомоги Україні, посилення санкцій проти росії та того, яким шляхом добиватися припинення війни є однією з головних тем останніх тижнів. Як зазначає The New York Times, у керівництві Естонії та Польщі про володимира путіна говорять як про військового злочинця, з яким немає сенсу розмовляти, тоді як лідери найбагатших країн ЄС, таких як Франція та Італія, побоюючись наслідків затяжної війни для економіки своїх країн, закликають до мирних переговорів із росією.
В Україні різку реакцію викликали, зокрема, слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що в результаті миру жодна з войовничих сторін не має бути «приниженою», а також думка колишнього держсекретаря США Генрі Кісінджера, що Україна не повинна намагатися відвоювати захоплені росією до 24 лютого території.
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