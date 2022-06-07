Джонсон залишається прем'єром Великої Британії

"Для збереження своєї посади Джонсону було необхідно набрати як мінімум половину та один голос представників партії на свою підтримку, тобто як мінімум 180 голосів. Прем'єра підтримали 211 депутатів. 148 були проти. Згідно з партійними правилами, Джонсон гарантований на рік від проведення подібної процедури", - повідомляє ВВС.