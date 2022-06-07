Джонсон залишається прем'єром Великої Британії
09:31 07 червня Київ, Україна
Британський парламент висловив вотум довіри чинному прем'єру Борису Джонсону, який тепер може залишитись на своїй посаді.
Про це повідомляє ВВС.
Повідомляється, що підтримку Джонсону висловили 211 депутатів
при мінімумі 180.
"Для збереження своєї посади Джонсону було необхідно набрати як мінімум половину та один голос представників партії на свою підтримку, тобто як мінімум 180 голосів. Прем'єра підтримали 211 депутатів. 148 були проти. Згідно з партійними правилами, Джонсон гарантований на рік від проведення подібної процедури", - повідомляє ВВС.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі