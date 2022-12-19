Джонсон шукає можливості для підтримки українського агросектору

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон
працює над створенням фонду підтримки сільського господарства.
Про це він заявив під час онлайн-зустрічі з головою громадського об'єднання "Всеукраїнська аграрна Рада" (ВАР)
Андрієм Дикуном, повідомляє пресслужба ВАР.
"Сторони обговорили поточну ситуацію в українському агросекторі, поглиблення світової продовольчої кризи та можливі варіанти співпраці, зокрема, створення міжнародного фонду підтримки українських аграріїв", - йдеться у повідомленні.
"Ми підтримуємо українців і хочемо допомогти, перш за все - економічним відновленням та відновленням України. Я вважаю, що Україна – це неймовірна країна, яка має дивовижну економіку.
Ми доклали багато зусиль, щоб почала діяти зернова угода, щоб продовжувався експорт українського зерна з Одеси, і тепер шукаємо можливості подальшого сприяння розвитку українського агросектору", - заявив Джонсон.
Зазначається, що потенційна допомога українському агросектору може нагадувати ленд-ліз.
"Світ потребує, щоб Україна виробляла більше їжі. Нам потрібно більше калорій в Африці. Це справжня проблема. Я розглядатиму різні можливості, але вважаю, що це має бути проєкт, створений у співпраці з іншими урядами.
Нам знадобиться загальний фонд для підтримки українського сільського господарства у скрутні часи, але з розумінням того, що зрештою ці кошти буде повернено. Тобто, це свого роду ленд-ліз, який американці зробили під час війни, щоб допомогти Великій Британії та німцям", - запропонував експрем'єр-міністр Великобританії.
Результатом зустрічі стала домовленість про надання українською стороною детального звіту про стан та першочергові потреби аграрної галузі та подальшого продовження переговорів, додали у ВАР.
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