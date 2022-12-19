Джонсон шукає можливості для підтримки українського агросектору

"Сторони обговорили поточну ситуацію в українському агросекторі, поглиблення світової продовольчої кризи та можливі варіанти співпраці, зокрема, створення міжнародного фонду підтримки українських аграріїв", - йдеться у повідомленні. "Ми підтримуємо українців і хочемо допомогти, перш за все - економічним відновленням та відновленням України. Я вважаю, що Україна – це неймовірна країна, яка має дивовижну економіку. Ми доклали багато зусиль, щоб почала діяти зернова угода, щоб продовжувався експорт українського зерна з Одеси, і тепер шукаємо можливості подальшого сприяння розвитку українського агросектору", - заявив Джонсон.

Зазначається, що потенційна допомога українському агросектору може нагадувати ленд-ліз.

"Світ потребує, щоб Україна виробляла більше їжі. Нам потрібно більше калорій в Африці. Це справжня проблема. Я розглядатиму різні можливості, але вважаю, що це має бути проєкт, створений у співпраці з іншими урядами.



Нам знадобиться загальний фонд для підтримки українського сільського господарства у скрутні часи, але з розумінням того, що зрештою ці кошти буде повернено. Тобто, це свого роду ленд-ліз, який американці зробили під час війни, щоб допомогти Великій Британії та німцям", - запропонував експрем'єр-міністр Великобританії.