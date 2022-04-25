Джонсон та генсек ООН обговорили Україну

09:16 25 квітня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та генсек ООН Антоніу Гутерріш у неділю, 24 квітня, провели переговори. Про це повідомили в Офісі глави уряду.

Темою бесіди стала війна в Україні, розв'язана росією. Так, Джонсон назвав дії російського лідера володимира путіна в Україні "нудотною і відвертою агресією", яка має руйнівні наслідки для українського народу.



Сторони висловили загальне занепокоєння щодо нападів в обложених російськими військами районах, таких як Маріуполь та Херсон, а також обговорили необхідність забезпечити припинення вогню, сприяти гуманітарним зусиллям та дозволити мирним жителям виїхати.

"Прем'єр-міністр ясно дав зрозуміти важливість глобальної солідарності з Україною, при цьому Британія продовжує тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб підтримати Україну в її обороні", - резюмували у пресслужбі.

Нагадаємо, 26 квітня Гутерріш відвідає москву, де зустрінеться з путіним. Через два дні після цього він вирушить із візитом до Києва.