Джо Байден поспішає підписати документ про виділення $40 млрд. Україні

Як повідомив 20 травня телеканал CNN, законопроект про надання Україні допомоги на суму 40 мільярдів доларів прямує до Південної Кореї на підпис президенту США Джо Байдену.

Як уточнив радник голови Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, доставка документа для підпису не потреба, але Байден наполягнув.

"Президент дійсно має намір підписати законопроект, поки перебуває в дорозі, щоб документ міг набути чинності якнайшвидше. Умови цього проробляються зараз, щоб він міг отримати його і підписати", - зазначив радник.

Як відомо, напередодні американський лідер прибув до Південної Кореї із триденним офіційним візитом. Далі він вирушить до Японії.

Нагадаємо, 19 травня Сенат США остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на рекордні 40 млрд доларів.. Законопроект підтримали 86 сенаторів, проти виступили 11 законодавців.