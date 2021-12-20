Джо Байден та Олаф Шольц обговорили ситуацію на кордоні України

10:22 11 грудень Київ, Україна

Після розмови з Путіним Джо Байден провів низку переговорів з лідерами європейських країн, зацікавлених у мирному вирішенні ситуації на кордоні України та Росії. Відбулася така розмова і з канцлером ФРН Олафом Шольцом, який вступив на посаду. Для Шольца це була перша розмова з головою Білого дому у такому статусі.

Про результати розмови повідомили відповідні пресслужби. У повідомленнях зазначається, що глави Білого дому та Бундестагу обговорили ситуацію, що склалася на українсько-російському кордоні, ті загрози, які вона несе, та шляхи її вирішення.

Насамперед Байден привітав Шольца зі вступом на посаду. Обидва керівники ще раз зголосилися далі продовжувати співпрацю у всіх сферах, у тому числі й у боротьбі зі світовою загрозою пандемії та глобального потепління.