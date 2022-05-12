Джилл Байден звернулася до путіна

Джилл Байден звернулася до російського диктатора володимира путіна через війну проти України.
Джилл поділилася враженнями від спілкування з українськими біженцями у Словаччині та Румунії, а також у Ужгороді.
"Неможливо вийти із зони, де йде війна, не змінившись. Вам не потрібно бачити горе очима, бо відчуваєш його серцем. Горе – це те, що прикриває обличчя, як вуаль", - повідомила перша леді США за підсумками зустрічі з українськими матерями.
За словами першої леді США, під час зустрічі з Оленою Зеленською та попросила її допомогти їй у наданні психологічної допомоги для українців, які постраждали від жорстокої путінської агресії.
"Вона розповіла мені про зґвалтування жінок і дітей та про багатьох дітей, які бачили, як розстрілювали та вбивали людей, як спалювали їхні будинки", - додала Байден.
"Пан путін, будь ласка, припиніть цю безглузду і жорстоку війну", - звернулася дружина Байдена до російського диктатора.
Джилл поділилася враженнями від спілкування з українськими біженцями у Словаччині та Румунії, а також у Ужгороді.
"Неможливо вийти із зони, де йде війна, не змінившись. Вам не потрібно бачити горе очима, бо відчуваєш його серцем. Горе – це те, що прикриває обличчя, як вуаль", - повідомила перша леді США за підсумками зустрічі з українськими матерями.
За словами першої леді США, під час зустрічі з Оленою Зеленською та попросила її допомогти їй у наданні психологічної допомоги для українців, які постраждали від жорстокої путінської агресії.
"Вона розповіла мені про зґвалтування жінок і дітей та про багатьох дітей, які бачили, як розстрілювали та вбивали людей, як спалювали їхні будинки", - додала Байден.
"Пан путін, будь ласка, припиніть цю безглузду і жорстоку війну", - звернулася дружина Байдена до російського диктатора.
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