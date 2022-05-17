Джапарова: РФ незаконно продала Масандру і повинна понести за це відповідальність

19:45 14 грудня Київ, Україна

Як незаконний окупант українських територій і майна, що знаходиться на її землях, РФ порушила норми міжнародного права і повинна понести за це відповідальність.



Про це заявила в Twitter заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"В умовах санкційної ізоляції в Кремлі за копійки пустили з молотка активи незаконно експропрійованого українського концерну "Массандра" своєї ж дочірньої компанії. Це рішення юридично нікчемне, і Російська Федерація буде нести за нього відповідальність", - підкреслила заступниця глави МЗС.



Підконтрольний Кремлю "парламент" окупованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Стартова ціна визначена в 627,4 мільйона рублів.



Віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв раніше, що стосовно осіб, які причетні до продажу винзаводу "Масандра", а також щодо майбутніх покупців підприємства, будуть введені як українські, так і міжнародні санкції.



14 грудня дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проєкт" купила 100% акцій кримського винзаводу "Масандра" за 5,327 мільярда рублів.