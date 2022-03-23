Джапарова прокоментувала прийняту резолюцію ПАРЄ щодо ситуації з кримськими татарами

11:00 24 червня Київ, Україна

Прийнята резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) є проявом підтримки тих, хто продовжує страждати від переслідувань російської окупаційної влади.





Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

За словами Джапарової, Кремлю не вдалося дезінформувати і приховати від світової спільноти факти вбивств, насильницьких зникнень, тортур, постановочних судових процесів, дискримінації представників кримськотатарського народу, знищення його представницьких інститутів і національної ідентичності кримськотатарського народу - здійснення всіх протиправних практик, які створюють атмосферу страху, ворожнечі і беззаконня в Криму.



Перша заступниця глави МЗС висловила вдячність доповідачці Торхільдур Сунні Аеварсдоттір за ґрунтовну доповідь, українським парламентаріям - за прекрасну роботу і всім партнерам України - за непохитну підтримку в боротьбі за відновлення територіальної цілісності України і захист прав людини на окупованих територіях.