Джапарова вітає рішення ЄС продовжити дію санкцій проти РФ

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова вітає рішення Ради Європейського Союзу продовжити на шість місяців санкції проти Росії за дії, спрямовані на дестабілізацію України.
За словами Джапарової, продовжені санкції:
- обмежують доступ до ринків капіталу;
- забороняють форми фінансової допомоги та імпорт, експорт, передачу оборонного матеріалу і товари подвійного призначення для військового використання або кінцевих військових користувачів;
- обмежують доступ до чутливих технологій в енергетичному секторі.
Як повідомлялося, вперше секторальні економічні санкції проти Росії були введені Євросоюзом 30 червня 2014 року у відповідь на дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року і в березні 2015 року.
Ці заходи охоплюють обмеження доступу російських банків і компаній на ринки капіталів ЄС, забороняють фінансову допомогу російським фінансовим інститутам. Санкції також забороняють прямий і непрямий імпорт, експорт або передачу всіх оборонних матеріалів, встановлюють заборону на поставки в Росію товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях. Санкції також обмежують доступ РФ до певних чутливих технологій, які можуть використовуватися в енергетичному секторі, зокрема, в розвідці нафти і її видобутку.
Крім економічних санкцій, ЄС застосовує проти Росії інші обмежувальні заходи, зокрема, у відповідь на спробу анексії Криму і Севастополя, а також за навмисну дестабілізацію України, ті, що охоплюють дипломатичні заходи, індивідуальні санкції, включаючи заборону на подорожі та заморожування рахунків, а також цілеспрямовані економічні заходи, що застосовуються проти економічних суб'єктів в Криму і Севастополі.
Ці заходи охоплюють обмеження доступу російських банків і компаній на ринки капіталів ЄС, забороняють фінансову допомогу російським фінансовим інститутам. Санкції також забороняють прямий і непрямий імпорт, експорт або передачу всіх оборонних матеріалів, встановлюють заборону на поставки в Росію товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях. Санкції також обмежують доступ РФ до певних чутливих технологій, які можуть використовуватися в енергетичному секторі, зокрема, в розвідці нафти і її видобутку.
Крім економічних санкцій, ЄС застосовує проти Росії інші обмежувальні заходи, зокрема, у відповідь на спробу анексії Криму і Севастополя, а також за навмисну дестабілізацію України, ті, що охоплюють дипломатичні заходи, індивідуальні санкції, включаючи заборону на подорожі та заморожування рахунків, а також цілеспрямовані економічні заходи, що застосовуються проти економічних суб'єктів в Криму і Севастополі.
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