Рух "Атеш" повідомляє про переміщення кавказців у Джанкої

У тимчасово окупованому Криму зафіксовано переміщення солдатів кавказької національності, повідомляє партизанський рух "Атеш".
За даними цього руху, спостерігається постійне пересування техніки, яка доставляє та відвозить військовий персонал. Ці переміщення помічені у районі вокзалу Джанкоя.
За словами партизанів, солдати, які помічені у цьому русі, мають великі сумки або мішки, вони мають коротку стрижку та гладко поголені, а їхня військова форма виглядає абсолютно новою, що свідчить про прибуття свіжого контингенту.
За даними цього руху, спостерігається постійне пересування техніки, яка доставляє та відвозить військовий персонал. Ці переміщення помічені у районі вокзалу Джанкоя.
За словами партизанів, солдати, які помічені у цьому русі, мають великі сумки або мішки, вони мають коротку стрижку та гладко поголені, а їхня військова форма виглядає абсолютно новою, що свідчить про прибуття свіжого контингенту.
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