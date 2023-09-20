Рух "Атеш" повідомляє про переміщення кавказців у Джанкої

17:47 20 вересня Київ, Україна

У тимчасово окупованому Криму зафіксовано переміщення солдатів кавказької національності, повідомляє партизанський рух "Атеш".

За даними цього руху, спостерігається постійне пересування техніки, яка доставляє та відвозить військовий персонал. Ці переміщення помічені у районі вокзалу Джанкоя.

За словами партизанів, солдати, які помічені у цьому русі, мають великі сумки або мішки, вони мають коротку стрижку та гладко поголені, а їхня військова форма виглядає абсолютно новою, що свідчить про прибуття свіжого контингенту.
"Ми також наголошуємо, що продовжуємо уважно стежити за обстановкою на окупованому півострові та використовуємо отримані відомості під час наших операцій й для інформування громадськості", - наголошується в повідомленні партизанського руху.
 