Двадцять депутатів пропустили всі грудневі засідання

14:09 21 грудня Киев, Украина

Згідно з даними електронної реєстрації, в грудні відбулося вісім пленарних засідань ВР , 20 народних депутатів не з'явилися на жодне з них.

Про це повідомляє "Комітет виборців України" 21 грудня.

"За даними Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України",20 народних депутатів не були зареєстровані на жодному засіданні Ради в грудні. Ще 11 депутатів відвідали лише одне або два засідання Ради, 14 депутатів були зареєстровані на трьох засіданнях. Участь у всіх засіданнях взяла половина парламентаріїв - 260 депутатів або 61%", - повідомили в організації.

Серед фракцій і груп, як вказали в КВУ, найвищі показники відвідування у депутатів фракції "Європейська солідарність" і "Слуга народу". В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 56,9% депутатів ЄС і 56,7% депутатів "Слуги народу". Трохи нижчі показники у фракції "Голос" і групи "Довіра": в середньому на засідання Ради ходили 56,3% депутатів цих політичних сил. Значно нижчі показники відвідування у депутатів групи "Довіра" - 38%.



Найнижчі показники відвідування у депутатів "Опозиційної платформи - За життя" і ВО "Батьківщина". Тільки третина депутатів цих фракцій були в середньому зареєстровані на засіданнях Ради: 33,2% і 32,3% відповідно.