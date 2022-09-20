Два найбільші банки Туреччини припинили прийом карток російської платіжної системи «Мир»

20:11 19 вересня Київ, Україна

У рамках виконання санкцій з боку США банки Туреччини İş Bank та DenizBank прийняли рішення відмовитися від співпраці з російською платіжною системою «Мир».

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву кредитних організацій.



У повідомленні İş Bank сказано, що кредитна організація не має наміру брати на себе ризики і уникати виконання санкцій.. Банк планує вести свою діяльність «відповідно до національних та міжнародних законів, правил і принципів комерційної діяльності».



Публічна відмова від співпраці з російською платіжною системою відбулася всього через 4 дні після появи інформації про те, що Європейський союз і США виявилися незадоволені прагненням Туреччини наростити рівень співпраці з росією.. Йшлося, зокрема, про платіжну систему «Мир» — західні країни побоюються, що вона може бути використана для обходу фінансових санкцій.



Росія, ймовірно, робила ставку на фінансову співпрацю з Туреччиною. У ході недавнього візиту президента Реджепа Тайіпа Ердогана президент Росії Володимир Путін повідомив про домовленість щодо розширення платіжної інфраструктури російської карти «Мир» на території Туреччини, за його словами, це мало значно спростити життя російським туристам.



Американська та європейська влада раніше попереджала п'ятірку найбільших банків щодо ризиків співробітництва та допомоги в обході санкцій, серед них: VakıfBank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank та Halkbank. Представники західних країн найближчими місяцями мають намір посилити дотримання санкційного режиму і загрожують запровадженням вторинних санкцій щодо осіб, які допомагають росії обминати їх.

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 вересня, Управління з контролю за іноземними активами США оголосило про запровадження санкцій проти гендиректора Національної системи платіжних карток (оператор «Миру») Володимира Комлева. Він був поміщений у чорний список із заморозкою всіх активів та забороною на видачу віз. Водночас відомство попередило, що «Мир» може використовуватися для транзакцій за участю підсанкційних осіб, а тому структури, які розширюють її використання за межами Росії, можуть стати об'єктом санкцій.