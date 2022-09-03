Два дрони знищили і пошкодили російську техніку на $28,35 млн - Залужний

З 31 серпня до 2 вересня одна пара турецьких безпілотників Bayraktar ТВ2 знищила військову техніку російських агресорів загальною вартістю близько $26,5 млн.. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook у суботу, 3 вересня.
Залужний додав, що загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки – $28,35 млн.
Раніше в суботу стало відомо, що ЗСУ відбили атаки на шість населених пунктів.. При цьому авіація сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань.
Також повідомлялося, що за добу 2 вересня ЗСУ знищили щонайменше 350 російських окупантів. Також ворог втратив 25 танків, 37 бронемашин та іншу техніку.
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