Два дрони знищили і пошкодили російську техніку на $28,35 млн - Залужний

12:12 03 вересня Київ, Україна

З 31 серпня до 2 вересня одна пара турецьких безпілотників Bayraktar ТВ2 знищила військову техніку російських агресорів загальною вартістю близько $26,5 млн.. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у Facebook у суботу, 3 вересня.

"Це вісім одиниць танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн). Було пошкоджено п'ять танків Т-72 і одну БМП на $1,85 млн", – написав він.

Залужний додав, що загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки – $28,35 млн.

"Ефективні турецькі Байратари в умілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один із апаратів – допомога від дружньої Литви", – зазначив головком ЗСУ та оприлюднив відео знищення одного з російських танків.

Раніше в суботу стало відомо, що ЗСУ відбили атаки на шість населених пунктів.. При цьому авіація сил оборони здійснила понад 40 бойових вильотів для підтримки дій наземних угруповань.

Також повідомлялося, що за добу 2 вересня ЗСУ знищили щонайменше 350 російських окупантів. Також ворог втратив 25 танків, 37 бронемашин та іншу техніку.