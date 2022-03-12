Двоє людей у ​​Росії прямо виступають за продовження війни в Україні — голова ГУР Буданов

«Почалися великі проблеми у середині військово-політичного керівництва Росії. Зараз лише двоє людей абсолютно відверто виступають за продовження війни — це Шойгу та Путін. Навіть військовий генералітет виступає здебільшого проти», - зазначив Буданов.