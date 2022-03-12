Двоє людей у Росії прямо виступають за продовження війни в Україні — голова ГУР Буданов
11:02 12 березня Київ, Україна
Лише президент Росії Володимир Путін та голова Міноборони РФ Сергій Шойгу прямо виступають за продовження повномасштабної війни з Україною, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
«Почалися великі проблеми у середині військово-політичного керівництва Росії. Зараз лише двоє людей абсолютно відверто виступають за продовження війни — це Шойгу та Путін. Навіть військовий генералітет виступає здебільшого проти», - зазначив Буданов.
Буданов додав, що решта військових намагається це зупинити різними способами.
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