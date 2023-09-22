Дуда заявив, що суперечка через зерно не посварить Україну та Польщу

"Я говорю це з повною серйозністю, це історичний вимір між нашими народами, між нашими країнами. Я не вірю, що одна політична чи юридична суперечка може знищити такий капітал і спадщину, яку ми створили. Я не сумніваюся, що суперечка про постачання зерна з України на польський ринок – абсолютно фрагментарний момент усіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що за нормальних обставин він може на них суттєво вплинути", - сказав Дуда.