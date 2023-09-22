Дуда заявив, що суперечка через зерно не посварить Україну та Польщу
16:35 22 вересня Київ, Україна
Президент Польщі Анджей Дуда
заявив, що співпраця та підтримка України є історичним виміром, і суперечку з приводу українського зерна Варшава та Київ мають вирішити між собою.
Про це він сказав під час виступу у Познані на конгресі з відновлення України Common Future ("Спільне майбутнє").
За словами Дуди, Польща з початку війни підтримує Україну, докладає всіх зусиль, щоб допомогти їй не лише утримати незалежність, а й підтримати українську економіку.
"Це дуже важлива справа в контексті прагнення України до членства в ЄС і яку Україна мала виконати для досягнення цієї мети. Цілі нелегкі. Власними силами Україна має впоратися з пострадянською спадщиною — подолати корупцію, запровадити прозорі механізми в економіці, забезпечити дотримання законів, запровадити кліматичне регулювання. Це великий шанс для країни, яка перебуває у стані війни, але це також і величезний шанс зробити прорив", - сказав він.
Польський президент наголосив, що співпраця з Україною та її підтримка має історичне значення для обох народів та країн.
"Я говорю це з повною серйозністю, це історичний вимір між нашими народами, між нашими країнами. Я не вірю, що одна політична чи юридична суперечка може знищити такий капітал і спадщину, яку ми створили. Я не сумніваюся, що суперечка про постачання зерна з України на польський ринок – абсолютно фрагментарний момент усіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що за нормальних обставин він може на них суттєво вплинути", - сказав Дуда.
За його словами, Україна та Польща мають між собою вирішити питання ввезення зерна, незважаючи на великі емоції.
"Говорять різні слова, іноді гіркі, іноді навіть, можливо, болючі. Я хотів би, щоб ви подивилися на це також із людського боку. Це час великих емоцій для всіх, особливо для тих, хто сьогодні несе відповідальність", - звернувся президент до підприємців.
Дуда закликав польський бізнес допомагати Україні та інвестувати у її реконструкцію.
"Її необхідно відбудувати так, щоб вона була приваблива для мешканців. Я обіцяв це багато разів за останні півтора року. Україна буде відбудована та інтегрована до Європи, вона, безумовно, займає важливе місце сьогодні, але стане ще важливішою у майбутньому на європейському ринку та у європейському майбутньому, зокрема нашому майбутньому", - сказав Дуда.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі