Дуда хоче зібрати для України хоча б бригаду танків Leopard

Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки Leopard
2 та сподівається, що вдасться сформувати хоча б бронетанкову бригаду.
Про це президент Польщі Анджей Дуда
заявив, виступаючи на економічному форумі у Давосі.
"П'ять днів тому я оголосив про наше рішення щодо танків Leopard. Одна рота танків Leopard - це приблизно 14 танків. Ми дійсно вирішили відправити їх в Україну. Але ми сподіваємось і намагаємось організувати велику підтримку для України", - сказав він.
Дуда сподівається, що ЄС має союзників, які дадуть Україні ще танки, такі як Leopard, Challenger.
"Ми збираємо цю коаліцію, яка, я сподіваюся, надасть танки Leopard 2. Тут ми розраховуємо на наших фінських партнерів, які мають ці танки. Є низка європейських країн, які мають ці танки. Сподіваюся, що союзники просто передадуть кілька десятків цих танків, завдяки чому для України буде сформовано хоча б бронетанкову бригаду", - сказав президент Польщі.
Дуда також сподівається, що виробник танків Leopard 2, Німеччина, також візьме участь у цій "дуже хорошій ідеї".
"Німеччина є частиною альянсу НАТО. І в цій ситуації, коли є союзники, які готові дати свої танки Україні, це важливий момент. По-друге, я бачу, що тиск німецької політичної сцени та німецької громадської думки стає дедалі сильнішим". Тому я сподіваюся, що результат цього приведе до цього вкрай необхідного рішення", - сказав він.
Президент Литви Гітанас Науседа також висловив сподівання, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалить рішення про передачу Україні танків Leopard 2.
"Я твердо вірю, що канцлер Шольц прийме це рішення. І я був свідком дуже важливого перелому чи поворотного моменту у мисленні та менталітеті Німеччини", - сказав він.
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