Дуда хоче зібрати для України хоча б бригаду танків Leopard

12:35 17 січня Київ, Україна

Польща збирає коаліцію країн, які нададуть Україні німецькі танки Leopard 2 та сподівається, що вдасться сформувати хоча б бронетанкову бригаду.

Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив, виступаючи на економічному форумі у Давосі.

"П'ять днів тому я оголосив про наше рішення щодо танків Leopard. Одна рота танків Leopard - це приблизно 14 танків. Ми дійсно вирішили відправити їх в Україну. Але ми сподіваємось і намагаємось організувати велику підтримку для України", - сказав він.

Дуда сподівається, що ЄС має союзників, які дадуть Україні ще танки, такі як Leopard, Challenger.

"Ми збираємо цю коаліцію, яка, я сподіваюся, надасть танки Leopard 2. Тут ми розраховуємо на наших фінських партнерів, які мають ці танки. Є низка європейських країн, які мають ці танки. Сподіваюся, що союзники просто передадуть кілька десятків цих танків, завдяки чому для України буде сформовано хоча б бронетанкову бригаду", - сказав президент Польщі.

Дуда також сподівається, що виробник танків Leopard 2, Німеччина, також візьме участь у цій "дуже хорошій ідеї".

"Німеччина є частиною альянсу НАТО. І в цій ситуації, коли є союзники, які готові дати свої танки Україні, це важливий момент. По-друге, я бачу, що тиск німецької політичної сцени та німецької громадської думки стає дедалі сильнішим". Тому я сподіваюся, що результат цього приведе до цього вкрай необхідного рішення", - сказав він.

Президент Литви Гітанас Науседа також висловив сподівання, що канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалить рішення про передачу Україні танків Leopard 2.