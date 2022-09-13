ДПЕК за добу відновили світло для 4 тисяч сімей у 16 ​​населених пунктах

За добу аварійні бригади ДТЕК повернули світло для чотирьох тисяч сімей у 16 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.
Про це повідомляє сайт компанії у вівторок, 13 вересня.
Найскладнішими напрямками залишаються Авдіївське, Мар'їнське, Торецьке, Бахмутське, Слов'янське.
На даний момент на Донеччині без світла залишаються 88 населених пунктів.
ДТЕК Дніпровські електромережі відновили електропостачання у 8 населених пунктах Дніпропетровської області. Там світло повернули 2 793 родини у Нікопольському, Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах.
Найскладнішими напрямками залишаються Авдіївське, Мар'їнське, Торецьке, Бахмутське, Слов'янське.
На даний момент на Донеччині без світла залишаються 88 населених пунктів.
ДТЕК Дніпровські електромережі відновили електропостачання у 8 населених пунктах Дніпропетровської області. Там світло повернули 2 793 родини у Нікопольському, Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах.
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