ДТЕК почала постачати вугілля державним ТЕС для проходження опалювального сезону

15:48 15 вересня Київ, Україна

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала постачати вугілля державним теплоелектростанціям для проходження опалювального сезону.



Про це розповів гендиректор ДПЕК Енерго Ільдар Салєєв.

"Найближча зима – виклик для нас усіх… Один із наших вкладів сьогодні – підтримка державної генерації вугіллям власного видобутку. Вона, як і всі ми, сильно постраждала від війни. Тому вугледобувні підприємства ДТЕК Енерго забезпечують паливом не лише власні теплоелектростанції, які є пріоритетом, але знайшли можливість підтримати та надати додаткові обсяги потреб ТЕС Центренерго”, - пише Салєєв.

За його словами, перша партія для державних ТЕС становитиме 50 тисяч тонн вугілля, вона вже відвантажується.



Зазначимо, що, незважаючи на війну, шахтам ДТЕК вдалося зберегти минулорічний обсяг видобутку вугілля.



У рамках підготовки до опалювального сезону ДТЕК Енерго відремонтує 26 енергоблоків теплоелектростанцій. За сім місяців на ремонтні роботи витратили понад мільярд гривень.