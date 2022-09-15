ДТЕК почала постачати вугілля державним ТЕС для проходження опалювального сезону

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала постачати вугілля державним теплоелектростанціям для проходження опалювального сезону.
Про це розповів гендиректор ДПЕК Енерго Ільдар Салєєв.
За його словами, перша партія для державних ТЕС становитиме 50 тисяч тонн вугілля, вона вже відвантажується.
Зазначимо, що, незважаючи на війну, шахтам ДТЕК вдалося зберегти минулорічний обсяг видобутку вугілля.
У рамках підготовки до опалювального сезону ДТЕК Енерго відремонтує 26 енергоблоків теплоелектростанцій. За сім місяців на ремонтні роботи витратили понад мільярд гривень.
Зазначимо, що, незважаючи на війну, шахтам ДТЕК вдалося зберегти минулорічний обсяг видобутку вугілля.
У рамках підготовки до опалювального сезону ДТЕК Енерго відремонтує 26 енергоблоків теплоелектростанцій. За сім місяців на ремонтні роботи витратили понад мільярд гривень.
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