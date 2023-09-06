Дрони ГУР знищили російський наглядовий комплекс Аванпост

Практично щодня можна почути про успішне знищення українськими військовими російського "аналоговнєтного" озброєння. Сьогодні, 3 вересня, Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони повідомило про знищення російського наглядового комплексу Аванпост. Розвідники знищили його за допомогою дрону.
Вказано, що в росії цей наглядовий комплекс називають "надійним сторожем кордонів".
Аванпост обладнано автономною системою живлення, радіолокатором, ретранслятором зв'язку, а також сервером для фіксації даних.
Раніше стало відомо, що ЗСУ на Куп'янському напрямку знищили дронами техніку росіян на 6 млн доларів. Відзначились бійці ударної роти БПЛА Ахіллес.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі