Дрони ГУР знищили російський наглядовий комплекс Аванпост

12:03 03 вересня Київ, Україна

Практично щодня можна почути про успішне знищення українськими військовими російського "аналоговнєтного" озброєння. Сьогодні, 3 вересня, Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони повідомило про знищення російського наглядового комплексу Аванпост. Розвідники знищили його за допомогою дрону.

Вказано, що в росії цей наглядовий комплекс називають "надійним сторожем кордонів".

"Такі комплекси агресор використовує для контролю над кордоном, територією важливих об'єктів та ведення розвідки. Оптика, якою обладнано Аванпост, дозволяє розпізнавати людину на відстані до 10 кілометрів у денний час і до 4 кілометрів в нічний", - йдеться у повідомленні.

Аванпост обладнано автономною системою живлення, радіолокатором, ретранслятором зв'язку, а також сервером для фіксації даних.

"Цей комплекс трохи заважав Силам безпеки та оборони України на Північному напрямку, тому з "надійного сторожа" Московії його перетворили на "безнадійного"", – додали у ГУР.

Раніше стало відомо, що ЗСУ на Куп'янському напрямку знищили дронами техніку росіян на 6 млн доларів. Відзначились бійці ударної роти БПЛА Ахіллес.