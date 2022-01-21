Довибори в Раду: в ЦВК відмовилися реєструвати Вірастюка нардепом

17:46 05 травень Київ, Україна

За рішенням Центральної виборчої комісії (ЦВК) Василю Вірастюку відмовлено в реєстрації нардепом через відсутність правових підстав.

Відповідне рішення ЦВК прийняла на засіданні в середу.

Член комісії Вікторія Глущенко повідомила, що протокол ЦВК про результати виборів в окрузі № 87 скасований, а тому у комісії немає підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом. Рішення прийняли одноголосно.

«ЦВК постановляє: встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованою в ЦВК 27 квітня. Копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті ЦВК», - сказала Глущенко.

За це рішення проголосували 12 членів ЦВК. Заступник голови комісії Віталій Плукар також пояснив, що комісія шукає варіанти вирішення цієї ситуації, однак на сьогодні правильного юридичного шляху немає. Зараз ЦВК опрацьовує це питання, щоб все-таки встановити результати виборів народного депутата в 87 окрузі.