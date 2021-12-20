Довибори на Прикарпатті визнані такими, що відбулися

18:16 05 квітень Київ, Україна

Довибори до ВР на виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області визнані такими, що відбулися, а результати будуть встановлені після вступу в законну силу всіх судових рішень.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Дуже непрості вибори відбулися", - заявив глава ЦВК Олег Діденко.

Відзначається, що комісія прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування.



Голова окружної виборчої комісії ВО №87 оголосив дані протоколу і відзвітував про роботу комісії. Відзначається, що у членів ЦВК виникла низка питань до доповіді глави ОВК.

"Є багато сигналів про порушення, серед яких серйозне занепокоєння викликають встановлені факти зникнення виборчих бюлетенів. Закликаємо правоохоронні органи якнайшвидше провести неупереджене розслідування і притягнути до відповідальності осіб, які вчинили ці порушення. У свою чергу ЦВК буде детально опрацьовувати всі матеріали від ОВК і в межах своїх повноважень встановлювати результати виборів з урахуванням судових рішень, які набудуть законної сили", - зазначив Діденко.

Напередодні на сайті ЦВК з'явилася інформація про те, що оброблено 100% протоколів на довиборах на 87-му окрузі. Згідно з ними, перемагає кандидат від партії Слуга народу Василь Вірастюк - він набирає 31,25% (15 076 голосів). За кандидата від партії За майбутнє Олександра Шевченка свої голоси віддали 29,69% тих, хто проголосував (14 327 голосів). Руслан Кошулинський від партії ВО Свобода набрав 28,86% (13 927 голосів).



При цьому перерахунок голосів на деяких ділянках оскаржують в суді.