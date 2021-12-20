Довибори на Прикарпатті визнані такими, що відбулися

Довибори до ВР на виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області визнані такими, що відбулися, а результати будуть встановлені після вступу в законну силу всіх судових рішень.
Про це повідомляє пресслужба ЦВК.
Відзначається, що комісія прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування.
Голова окружної виборчої комісії ВО №87 оголосив дані протоколу і відзвітував про роботу комісії. Відзначається, що у членів ЦВК виникла низка питань до доповіді глави ОВК.
Напередодні на сайті ЦВК з'явилася інформація про те, що оброблено 100% протоколів на довиборах на 87-му окрузі. Згідно з ними, перемагає кандидат від партії Слуга народу Василь Вірастюк - він набирає 31,25% (15 076 голосів). За кандидата від партії За майбутнє Олександра Шевченка свої голоси віддали 29,69% тих, хто проголосував (14 327 голосів). Руслан Кошулинський від партії ВО Свобода набрав 28,86% (13 927 голосів).
При цьому перерахунок голосів на деяких ділянках оскаржують в суді.
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