Довіра до ЗСУ та президента найвища за всі роки незалежності - Монастирський

11:41 20 березня Київ, Україна

Політики в гонитві за політичним впливом на людей не повинні заважати українським захисникам – Збройним Силам України та всьому сектору безпеки – виконувати свою справу перемоги над ворогом.

Про це заявив Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Я приєднуюсь до заяви Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Які можуть бути політичні суперечки, коли ми працюємо на перемогу над ворогом? Нині країна об'єдналася. Об'єдналася навколо Збройних Сил України та Верховного Головнокомандувача Президента України Володимира Зеленського», – наголосив Міністр.

За його словами, рівень довіри до наших Захисників та Глави держави – найвищий за всі роки незалежності.. Причому не лише в Україні, а й у світі. Адже ми боремося не лише за власне українське майбутнє, а й за майбутнє всієї Європи та всього цивілізованого світу, акцентував Денис Монастирський.

«Якби такий рівень довіри був у української армії та влади у 2014 році, то не було б у нас жодного російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Але історія не визнає жодного "якби". Я стою в одному строю з нашими захисниками щодня. І роблю це, не виставляючи фото у Facebook. Хоча багато політиків вважають, що це обов'язкова частина підтримки. Це все – умовності. Зараз ми й далі битимемо ворога і йтимемо до нашої перемоги. Кожен має допомагати нашим захисникам», – переконаний він.

Кожен, на думку Міністра МВС, має робити те, що може й уміє.