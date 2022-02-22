Досягнення Зеленського в боротьбі з корупцією

16:28 26 травень Київ, Україна

Команда президента похвалилася досягненнями глави держави в протидії зростанню корупції в країні.
 
Про це команда Зеленського повідомила в Facebook.

Так, "Зеленському за два роки на посаді президента в боротьбі з корупцією вдалося":

- повернути відповідальність за незаконне збагачення;

- запустити Вищий антикорупційний суд;

- реформувати органи прокуратури;

- підписати закон про заохочення і захист викривачів корупції;

- зберегти електронне декларування, незважаючи на опір старих еліт;

- почати перезавантаження Конституційного Суду України;

- внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Київ.