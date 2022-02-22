Досягнення Зеленського в боротьбі з корупцією

Команда президента похвалилася досягненнями глави держави в протидії зростанню корупції в країні.
Про це команда Зеленського повідомила в Facebook.
Так, "Зеленському за два роки на посаді президента в боротьбі з корупцією вдалося":
- повернути відповідальність за незаконне збагачення;
- запустити Вищий антикорупційний суд;
- реформувати органи прокуратури;
- підписати закон про заохочення і захист викривачів корупції;
- зберегти електронне декларування, незважаючи на опір старих еліт;
- почати перезавантаження Конституційного Суду України;
- внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Київ.
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