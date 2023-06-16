Доставка "подарунків" дронами, або як спецзагін СБУ знищує техніку росіян. Відео

07:41 28 травня Київ, Україна

На українській землі продовжується планомірне та неминуче знищення окупаційних російських військ. Спецпризначенці Служби безпеки України успішно знищують техніку росіян за допомогою ударних дронів. Бійці показали, як вони скидають боєприпаси на техніку ворога.

"Спецпризначенці СБУ продовжують закидати окупантів "подарунками" прямо з неба. Воїни ЦСО А роблять це настільки ефектно, що російські військові або згоряють від щастя, або злітають у кювети від точності таких сюрпризів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, цього разу "подарунки" від бійців отримали екіпажі:

танків,

БМ Град,

броньовиків,

Камазів та військових вантажівок.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці СБУ дроном Пегас знищили безпілотник росіян. А кіберфахівці СБУ знищили три ворожі комплекси спостереження.