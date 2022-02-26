Допит Порошенка перенесений на кінець тижня

13:13 31 травень Київ, Україна

Допит колишнього президента України Петра Порошенка у "справі Козака-Медведчука", який повинен був відбутися сьогодні, перенесено на кінець тижня.



Про це повідомили в пресслужбі СБУ.



"Народного депутата Петра Порошенка викликали на допит в СБУ, який повинен був відбутися 31 травня о 15.00. Але на прохання його адвокатів допит перенесено на іншу дату цього тижня", - повідомили в СБУ.



У спецслужбі нагадали, що Порошенко викликається в ролі свідка в кримінальному провадженні за підозрою народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, частина 3 статті 15 та частина. 1 ст. 438 КК України (державна зрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму).



В СБУ підкреслюють, що виклик Порошенка на допит необхідний для всебічного та об'єктивного вивчення обставин кримінального провадження.