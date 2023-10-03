Доплати для українських військових: Міноборони розширило перелік військовослужбовців

13:02 03 жовтня Київ, Україна

Міністерство оборони України розширило список військовослужбовців, які мають право на додаткові заохочення, повідомило військове відомство у вівторок, 3 жовтня.

"Серед іншого збільшено виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, встановлюється винагорода:

100 тисяч гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які завдають вогняного ураження противнику, без умови перебування в районі ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тисяч). Нараховується із 29 вересня;

100 тисяч гривень – військовослужбовці, які розмінують у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 тисяч). Нараховується із 29 вересня;

50 тисяч гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії (раніше вони отримували 30 тисяч). Нараховується із 29 вересня;

30 тисяч гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань із розмінування поза районами ведення бойових дій. Нараховується із 29 вересня.

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розташуванні більше двох місяців та за станом здоров'я, не можуть виконувати обов'язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. Нараховується із 1 червня.



Інструктори навчальних центрів отримуватимуть додатково від 15 тисяч до 30 тисяч гривень. Нараховується із 1 червня.



Строковики отримуватимуть по 6 тисяч гривень, а курсанти – 2350 гривень. Нараховується із 1 червня.



Вказані військовослужбовці отримають відповідні доплати найближчим часом. Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці отримуватимуть з 29 вересня.



При цьому виплати бійцям, що воюють на передньому краї, збережено на тому ж рівні – 100 тисяч гривень. Це ж стосується військовослужбовців, які отримали поранення (контузію, травму, каліцтво), пов'язане із захистом Батьківщини та перебувають на стаціонарному лікуванні, а також сімей полонених та зниклих безвісти.