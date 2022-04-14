Донеччина: Минулої доби ворог обстріляв 15 населених пунктів - постраждало мирне населення. Фото

Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 34 цивільні об'єкти: житлові будинки, сільськогосподарська та залізнична інфраструктура, газопровід. Поранено 11 мирних жителів.
Минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Велика Новосілка, Очеретине, Черкаське, Новоселівка-3, Берестове, Сокіл, Комар, Богатир, Новомихайлівка, Новобахмутівка, Долина.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
Сьогодні вранці війська росії завдали трьох авіаударів у смт Велика Новосілка. Є поранені.
Поліція Донбасу відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) та ст. 110 (Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Велика Новосілка, Очеретине, Черкаське, Новоселівка-3, Берестове, Сокіл, Комар, Богатир, Новомихайлівка, Новобахмутівка, Долина.
Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
Сьогодні вранці війська росії завдали трьох авіаударів у смт Велика Новосілка. Є поранені.
Поліція Донбасу відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) та ст. 110 (Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.
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