Донеччина: Минулої доби ворог обстріляв 15 населених пунктів - постраждало мирне населення. Фото

14:30 14 квітня Київ, Україна

Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 34 цивільні об'єкти: житлові будинки, сільськогосподарська та залізнична інфраструктура, газопровід. Поранено 11 мирних жителів.



Минулої доби окупанти вдарили по таких населених пунктах Донеччини: Маріуполь, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Велика Новосілка, Очеретине, Черкаське, Новоселівка-3, Берестове, Сокіл, Комар, Богатир, Новомихайлівка, Новобахмутівка, Долина.



Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних установок, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.



Сьогодні вранці війська росії завдали трьох авіаударів у смт Велика Новосілка. Є поранені.



Поліція Донбасу відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) та ст. 110 (Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.