Донбас: Денисова повідомила про кількість полонених громадян України

241 українець перебуває в полоні у бойовиків, на території окупованого Донбасу, можливості відстежувати дотримання їхніх прав і умов утримання поки немає.
Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила під час зустрічі з послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс.
Крім того, омбудсменка закликав посла звернутися з проханням до представників її країни 16 грудня під час голосування підтримати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".
Денисова зазначила, що в резолюції є важливі пункти про надання консульським працівникам України відомостей про українських громадян, які перебувають в Російській Федерації, забезпечувати їм свободу контактів і спілкування відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, учасником якої є Російська Федерація, і забезпечити українським посадовцям, включаючи уповноваженого з прав людини, можливість відвідування всіх українських громадян, в тому числі політичних в'язнів у тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації і негайного звільнення всіх полонених Кремля.
Денисова зазначила, що в резолюції є важливі пункти про надання консульським працівникам України відомостей про українських громадян, які перебувають в Російській Федерації, забезпечувати їм свободу контактів і спілкування відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, учасником якої є Російська Федерація, і забезпечити українським посадовцям, включаючи уповноваженого з прав людини, можливість відвідування всіх українських громадян, в тому числі політичних в'язнів у тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації і негайного звільнення всіх полонених Кремля.
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