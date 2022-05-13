Донбас: Денисова повідомила про кількість полонених громадян України

22:01 11 грудня Київ, Україна

241 українець перебуває в полоні у бойовиків, на території окупованого Донбасу, можливості відстежувати дотримання їхніх прав і умов утримання поки немає.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила під час зустрічі з послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс.

"... в полоні на тимчасово окупованих територіях Донбасу знаходиться 241 громадянин України. Здійснити моніторинг дотримання їхніх прав і умов утримання в місцях несвободи залишається поки неможливо. Тому звернулася з проханням до пані посла звернутися в Міжнародний Комітет Червоного Хреста посилити зусилля для їхнього допуску на ці території і здійснити відповідний моніторинг", - повідомила Денисова в Facebook.

Крім того, омбудсменка закликав посла звернутися з проханням до представників її країни 16 грудня під час голосування підтримати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна".



Денисова зазначила, що в резолюції є важливі пункти про надання консульським працівникам України відомостей про українських громадян, які перебувають в Російській Федерації, забезпечувати їм свободу контактів і спілкування відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини, учасником якої є Російська Федерація, і забезпечити українським посадовцям, включаючи уповноваженого з прав людини, можливість відвідування всіх українських громадян, в тому числі політичних в'язнів у тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації і негайного звільнення всіх полонених Кремля.