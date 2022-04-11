Дональд Трамп змирився з поразкою в президентських перегонах

13:47 14 листопада Київ, Україна

Закінчилася запекла боротьба за президентське крісло в США. Вщухають пристрасті. Ось і чинний поки президент США Дональд Трамп, виступаючи в Білому домі перед журналістами, погодився визнати перемогу Байдена. Він вказав на той факт, що новостворену адміністрацію може очолити вже не він, а його суперник - демократ Джо Байден.

Він також запевнив, що адміністрація не буде закриватися через обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу.

"Нинішня адміністрація не буде закриватися. Що б не сталося в майбутньому, хто знає, якою буде наступна адміністрація - мабуть, час покаже, можу сказати: нинішня адміністрація не буде закриватися", - заявив Трамп.

Нагадаємо, президентські вибори в США пройшли 3 листопада. Згідно з оцінками провідних американських ЗМІ, Байден заручився підтримкою понад 270 членів колегії вибірників, голоси яких необхідні йому для перемоги над Трампом. Байден вже проголосив себе переможцем. Трамп, який балотується на другий термін, не визнав поразки.