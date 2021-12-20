Дональд Трамп не збирається виводити США зі складу НАТО

В інтерв'ю журналістам The Washington Post президент Дональд Трамп заявив, про те, що не збирається виводити США зі складу НАТО.

"Ні, я не хочу виходити ... Але я хочу, щоб вони (інші країни НАТО) платили свою справедливу частку ", - сказав Трамп.

Також він розповідав про кроки, які він зробив для протидії Росії. Серед іншого він назвав свої зусилля, спрямовані на те, щоб переконати союзників по НАТО збільшити фінансування альянсу.

За словами Трампа, завдяки його діям вісім країн НАТО виконують зобов'язання, витрачаючи на оборонні потреби не менше 2% ВВП.

"Але, до речі кажучи, 2% - це занадто мало ... У мене були такі, хто майже нічого не платив, а тепер вони платять. І вони поставили мені серйозне питання: "Ви б вийшли ...?" І я відповів: "Я б вийшов". І якщо ви не даєте таку відповідь, вони не збираються платити ", - пояснив Трамп.

Нагадаємо, ще в січні 2019 Конгрес прийняв законопроект, що забороняє Трампу використовувати державні кошти для виходу з НАТО. Це зробили після публікацій ЗМІ про бажання Трампа вийти з Альянсу.