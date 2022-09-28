Повинно бути виписано, якою буде реакція на застосування рф ядерної зброї - Зеленський

17:00 28 вересня Київ, Україна

Світова спільнота не повинна боятись загроз застосування ядерної зброї з боку того чи іншого агресора.



На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з університетською спільнотою Гарварда, повідомляє пресслужба глави держави.



За його словами, таких загроз від росії буде ще багато.