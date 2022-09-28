Повинно бути виписано, якою буде реакція на застосування рф ядерної зброї - Зеленський
17:00 28 вересня Київ, Україна
Світова спільнота не повинна боятись загроз застосування ядерної зброї з боку того чи іншого агресора.
На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з університетською спільнотою Гарварда, повідомляє пресслужба глави держави.
За його словами, таких загроз від росії буде ще багато.
"Щоб їх було менше, має бути системно виписано, якою буде реакція. Навіть на слова чи наміри. Щоб такі військово-політичні керівники боялися навіть думати погрожувати будь-якій державі будь-чим - ядерною зброєю, голодом, анексією чи окупацією", - сказав президент.
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