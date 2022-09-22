Має бути створено Спеціальний трибунал для покарання Росії - Зеленський

09:14 22 вересня Київ, Україна

Президент України вимагає створити Спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії.

Про це повідомив Зеленський у Генасамблеї ООН.

"Має бути створено Спеціальний трибунал для покарання Росії за злочин агресії проти нашої держави. Це стане сигналом для всіх "потенційних" агресорів, що вони мають цінувати світ чи нести відповідальність перед світом. Ми підготували чіткі кроки для створення такого трибуналу", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що Україна апелюватиме до Генасамблеї ООН для створення механізму компенсацій, оскільки росія має заплатити своїми активами.



Крім того, Зеленський виклав п'ять пунктів формули, яка, за його словами, карає злочинність, захищає життя, відновлює безпеку та територіальну цілісність, гарантує безпеку та забезпечує рішучість:

Покарання за злочин агресії, за порушення кордонів та територіальної цілісності, яке має діяти доти, доки не буде відновлено міжнародно визнаний кордон та не припиниться агресія, до повного відшкодування збитків та втрат за війну. Йдеться про санкції, блокування торгівлі та відносин з агресором, відмову в праві голосу, право делегування, право вето. Також треба застосовувати проти пропагандистів повний пакет персональних обмежень та не дозволяти громадянам держави-агресора насолоджуватися туризмом чи шопінгом на території тих, хто цінує світ, а заохочувати візовими обмеженнями до боротьби з агресією.





Захист життя. Зеленський сказав, що для захисту життя українців Україні потрібна допомога, зокрема зброя, техніка та снаряди, а також фінансова підтримка.





Забезпечення територіальної цілісності України. За словами Зеленського, треба позбавитися основного чинника глобальної турбулентності - ціноутворення, а саме енергетичного шантажу Росії, необхідно обмежити ціни.





Гарантії безпеки України. Наголошується, що є пропозиції оновити архітектуру безпеки для світу, що не дозволить більше агресії проти України, і ці пропозиції вже презентують партнерам. Йдеться про юридично обов'язкові багатосторонні та двосторонні договори.





Рішучість боротися та рішучість світу оборонятися.

Зеленський додав, що чого немає у формулі – нейтральності.