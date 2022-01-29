Документ із змінами в закон "Про туризм" переданий на підпис Зеленському

15:48 14 травень Київ, Україна

Глава парламенту Дмитро Разумков підписав законопроєкт про внесення змін до закону "Про туризм" , документ переданий на затвердження президентові.

Законопроєкт № 2673 "Про внесення змін до закону України "Про туризм" передбачає розширення кола суб'єктів надання готельних послуг.

Про це свідчать дані в картці закону.



Законом пропонується надати можливість звертатися за встановленням об'єктів туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії не тільки власникам, але і користувачам відповідних об'єктів нерухомості. Так, житлові об'єкти туристичної інфраструктури, які належать або управляються підприємцями, зможуть вважатися готелями і вести туристичний бізнес.



У пояснювальній записці до закону йдеться, що реалізація прийнятого документа сприятиме стимулюванню та активізації розвитку ринку надання готельних послуг, збільшенню кількості готельної інфраструктури, і, як наслідок, - збільшенню зайнятості населення, його доходів і економічному зростанню регіонів, на території яких будуть функціонувати об'єкти туристичної інфраструктури.



Закон переданий на підпис президенту України. У разі підписання документ набуде чинності з 1 січня 2023 року.