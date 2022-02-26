Добкін зняв свою кандидатуру на користь Кернеса

09:55 05 жовтень Київ, Україна

Михайло Добкін заявив, що його місія виконана, оскільки чинний мер Харкова Геннадій Кернес йде на поправку, він знімає свою кандидатуру.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він заявив, що вважає свою місію виконаною, тому що чинний мер йде на поправку і братиме участь в місцевих виборах.
"Шановні харків'яни, дорогі друзі. Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він йде на поправку та бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана", - написав Добкін.
Політик побажав Кернесу та його політичній силі "Блок Кернеса - Успішний Харків" перемоги на виборах.
"Бажаю перемоги на виборах йому та його блоку. Завдання любити Харків і працювати для людей ніхто не скасовував. Адже це наше місто і нам тут жити!", - написав Добкін.
Інформацію про зняття Добкіним своєї кандидатури також підтвердила харківському виданню NewsRoom голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова.
"Він дійсно написав заяву про зняття кандидатури буквально п'ять хвилин тому", - сказала Мозгова.