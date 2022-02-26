Добкін зняв свою кандидатуру на користь Кернеса

09:55 05 жовтень Київ, Україна

Михайло Добкін заявив, що його місія виконана, оскільки чинний мер Харкова Геннадій Кернес йде на поправку, він знімає свою кандидатуру.



Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



Він заявив, що вважає свою місію виконаною, тому що чинний мер йде на поправку і братиме участь в місцевих виборах.

"Шановні харків'яни, дорогі друзі. Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він йде на поправку та бере участь у виборах мера. На цьому моя місія виконана", - написав Добкін.

Політик побажав Кернесу та його політичній силі "Блок Кернеса - Успішний Харків" перемоги на виборах.

"Бажаю перемоги на виборах йому та його блоку. Завдання любити Харків і працювати для людей ніхто не скасовував. Адже це наше місто і нам тут жити!", - написав Добкін.

Інформацію про зняття Добкіним своєї кандидатури також підтвердила харківському виданню NewsRoom голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова.