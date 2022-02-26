Добкін зняв свою кандидатуру на користь Кернеса

Михайло Добкін заявив, що його місія виконана, оскільки чинний мер Харкова Геннадій Кернес йде на поправку, він знімає свою кандидатуру.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Він заявив, що вважає свою місію виконаною, тому що чинний мер йде на поправку і братиме участь в місцевих виборах.
Політик побажав Кернесу та його політичній силі "Блок Кернеса - Успішний Харків" перемоги на виборах.
Інформацію про зняття Добкіним своєї кандидатури також підтвердила харківському виданню NewsRoom голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова.
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