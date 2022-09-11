До виходу на державний кордон залишається 50 км, - Залужний

Українські бійці з початку вересня звільнили вже 3000 кв. км територій. ЗСУ у Харківській області знаходяться за 50 кілометрів від кордону з росією. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Залужний також показав результати успішних контрнаступних операцій ЗСУ.
На фото - результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка та Ольховатка.
Нагадаємо, українські військові звільнили ще один населений пункт у Харківській області – смт Чкаловське.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про взяття українськими військовими Василенкова та Артемівки.
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