До виходу на державний кордон залишається 50 км, - Залужний

Українські бійці з початку вересня звільнили вже 3000 кв. км територій. ЗСУ у Харківській області знаходяться за 50 кілометрів від кордону з росією. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих Росією територій. З початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України. На Харківському напрямі ми почали просуватися не лише на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км", - наголосив він.

Залужний також показав результати успішних контрнаступних операцій ЗСУ.

На фото - результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка та Ольховатка.

"Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, які вони гордо назвали Москва, Омськ і Пітер, дозволило розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп'янськ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові звільнили ще один населений пункт у Харківській області – смт Чкаловське.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про взяття українськими військовими Василенкова та Артемівки.