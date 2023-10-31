До кінця тижня будуть хороші новини щодо вступу в ЄС — Кулеба

07:47 31 жовтня Київ, Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до кінця тижня слід очікувати добрих новин щодо вступу України до Європейського Союзу.
 
Про це він повідомив в ефірі марафону "Єдині новини".
"Я думаю, що з кінця цього тижня ви побачите події та новини, які матимуть позитивний ефект. Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент контролював це. Я не раз говорив, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Поки що ми впевнено рухаємося до цієї мети, але деталі я не розкриватиму", — сказав Кулеба.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради коаліціонерів заявив, що переговори між ЄС та Україною щодо членства в Союзі можуть розпочатися вже у грудні.

За його словами, за тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претендентки просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу. Раніше такі самі сподівання висловила і міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.

Європейський Союз 8 листопада має дати оцінку виконанню Україною реформ щодо початку переговорів щодо вступу в ЄС. Вона стосуватиметься як України, так і інших країн, які претендують на членство у Євросоюзі.