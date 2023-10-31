До кінця тижня будуть хороші новини щодо вступу в ЄС — Кулеба

"Я думаю, що з кінця цього тижня ви побачите події та новини, які матимуть позитивний ефект. Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент контролював це. Я не раз говорив, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Поки що ми впевнено рухаємося до цієї мети, але деталі я не розкриватиму", — сказав Кулеба.