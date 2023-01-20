До кінця місяця в білорусі продовжать військові навчання

16:19 20 січня Київ, Україна

Мінімум до 30 січня у білорусі продовжили військові навчання, до списку задіяних полігонів додався ще один - Ружани.

Про це 20 січня повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Наголошується, що 20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані сили росії, продовжать працювати без перерви - Осиповичський, Доманово, Лепельський та Обуз-Леснівський.

Згідно з графіком навчання продовжено:
  • на 227-му загальновійськовому полігоні Борисівський (Борисівський район) – до 28.01;
  • на полігоні Гозький (Гродненський район) – до 29.01;
  • на полігоні Брестський (Брестський район) – до 28.01;
  • на полігоні Осиповичський (Осиповичський район) – до 29.01;
  • на 212-му авіаційному полігоні Неман (Новогрудський район) – до 27.01;
  • на 230-му загальновійськовому полігоні Обуз-Ліснівський (Барановичський район) – 30.01;
  • на 174-му навчальному полігоні ВПС та військ ППО Доманово (Івацевичський район) – до 29.01;
  • на полігоні Лепельський (Лепельський район) – до 29.01.
Крім того, напередодні розпочалися дводенні навчання на 210-му авіаційному полігоні ВПС та військ ППО Ружани.
 
"Загальна кількість продовжень (навчань) склала 39 тижнів. ЗС рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - наголосили в моніторинговій групі.
 