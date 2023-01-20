До кінця місяця в білорусі продовжать військові навчання

16:19 20 січня Київ, Україна

Мінімум до 30 січня у білорусі продовжили військові навчання, до списку задіяних полігонів додався ще один - Ружани.



Про це 20 січня повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".



Наголошується, що 20-21 січня стануть вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані сили росії, продовжать працювати без перерви - Осиповичський, Доманово, Лепельський та Обуз-Леснівський.



Згідно з графіком навчання продовжено:

на 227-му загальновійськовому полігоні Борисівський (Борисівський район) – до 28.01;

на полігоні Гозький (Гродненський район) – до 29.01;

на полігоні Брестський (Брестський район) – до 28.01;

на полігоні Осиповичський (Осиповичський район) – до 29.01;

на 212-му авіаційному полігоні Неман (Новогрудський район) – до 27.01;

на 230-му загальновійськовому полігоні Обуз-Ліснівський (Барановичський район) – 30.01;

на 174-му навчальному полігоні ВПС та військ ППО Доманово (Івацевичський район) – до 29.01;

на полігоні Лепельський (Лепельський район) – до 29.01.

Крім того, напередодні розпочалися дводенні навчання на 210-му авіаційному полігоні ВПС та військ ППО Ружани.