Британія до кінця березня планує поставити в Україну танки Challenger 2

17:29 26 січня Київ, Україна



Про це заявив у четвер заступник міністра оборони Великої Британії Алекс Чалк.



Раніше цього місяця Великобританія заявила, що відправить до України 14 своїх основних бойових танків разом із додатковою артилерійською підтримкою.

"Ми плануємо, що це буде наприкінці березня", - сказав він у парламенті у відповідь на питання, коли танки прибудуть до України.



За його словами, на той час українські військові інтенсивно тренуватимуться, як експлуатувати та обслуговувати ці машини.



Інші країни, включаючи США та Німеччину, також згодом взяли на себе зобов'язання щодо постачання танків, які Київ вітав як потенційний переломний момент у боротьбі за відсіч російському вторгненню.



Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв постачання Україні німецьких танків Leopard 2 до кінця березня.